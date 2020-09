Jude Law é Sam em The third day, nova minissérie da HBO

Sam, personagem de Jude Law, conduz a primeira parte da produção, intitulada Verão (foto: FOTOS: HBO/DIVULGAÇÃO )

Nesta segunda-feira (14), a partir das 22h, estreia a minissérie The third day, na HBO, estrelada por Jude Law, astro de inúmeros filmes e conhecido no Brasil principalmente por sua participação em O amor não tira férias (2006), e Naomie Harris (a Tia Dalma, de Piratas do Caribe e Eve Moneypenny, dos mais recentes filmes do espião britânico 007). Tendo como protagonista, de fato, uma ilha misteriosa na costa britânica, a atração é dividida em duas partes: Verão e Inverno, cada uma com três episódios.





Sam, o personagem de Law, é o fio condutor da primeira fase. Ele é atraído para a ilha, onde um grupo de moradores, que está empenhado em preservar suas tradições a qualquer custo, vai fascinar Sam de tal maneira que ele não conseguirá mais sair do mundo idílico e perigosamente encantador que o abrigou.

Em Inverno, Naomie Harris vive a determinada Helen, que chega à ilha em busca de respostas



Os rituais secretos dos habitantes vão levá-lo a lidar com perdas e traumas do passado e, conforme os limites entre a fantasia e a realidade se misturam, sua busca pela verdade fará com que os ilhéus lhe revelem um segredo surpreendente.





Já em Inverno, Helen (Naomie Harris) é uma mulher determinada que vai à ilha em busca de respostas. Mas acaba provocando uma batalha interminável que decidirá seu destino.





No elenco dessa minissérie fantasiosa também estão Katherine Waterston – do filme Animais fantásticos e onde habitam (2016) –, Emily Watson – indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro pela série Chernobyl (também da HBO) – e Paddy Considine – que estrelou a série de terror e mistério The outsider, exibida pelo mesmo canal.





THE THIRD DAY

Estreia: segunda-feira (14), às 22h

6 episódios

HBO