Disputa gastrônomica no Eliana

O chef Carlos Bertolazzi e Eliana (à frente); Mara Maravilha e Gabriel Torres; Isabele Benito e Marcielo; e Andréa Sorvetão e Conrado participam de Minha mulher que manda (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

O programa Eliana deste domingo (6), no SBT/Alterosa, está recheado de novidades. A atração vai exibir mais um episódio inédito do quadro Minha mulher que manda com convidados famosos e especiais. Mara Maravilha e Gabriel Torres; a jornalista Isabele Benito e seu marido Marcielo; a eterna paquita Andréa Sorvetão e o cantor Conrado são os três casais que vão participar do reality culinário.





Os maridos das celebridades precisam cozinhar seguindo apenas as instruções de suas esposas através de um ponto eletrônico. Para dificultar ainda mais, eles não têm intimidade alguma com o fogão e a gastronomia.





Na atração, o chef Carlos Bertolazzi indica uma receita aos casais e ensina o passo a passo apenas para as mulheres. Com os pratos prontos, Bertolazzi ainda vai dar sua opinião. A promessa, como sempre, é de bagunça, confusão e momentos hilários para ver qual casal vai sair campeão do programa.



VÍDEOS

Outra atração de peso no programa é o quadro Famosos da internet, que apresenta os vídeos mais divertidos desta quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. No júri, Nadja Haddad, Matheus Ceará, André Vasco, Zé Américo e Narcisa terão a missão de escolher o vencedor.





O programa Eliana vai ao ar a partir das 15h, logo após o Domingo legal.