Aposta em nomes famosos

Duncanville traz tramas contemporâneas e comuns ao dia a dia da geração millenium (foto: Fox Channel/divulgação)

Séries de animação adultas conquistaram o reconhecimento dos telespectadores e das grandes plataformas de mídia. Os sucessos de produções como Rick and Morty, Family Guy, Big mouth, Futurama e South park alavancaram o gênero. Hoje, a audiência de sátiras, piadas ácidas e do humor nonsense fazem canais de TV e plataformas de streaming investirem nas produções e disputarem o mercado – que não para de crescer. Novas produções ou novas temporadas, com temas contemporâneos e humor inovador, estão na programação das emissoras. Séries de animação adultas conquistaram o reconhecimento dos telespectadores e das grandes plataformas de mídia. Os sucessos de produções como Rick and Morty, Family Guy, Big mouth, Futurama e South park alavancaram o gênero. Hoje, a audiência de sátiras, piadas ácidas e do humor nonsense fazem canais de TV e plataformas de streaming investirem nas produções e disputarem o mercado – que não para de crescer. Novas produções ou novas temporadas, com temas contemporâneos e humor inovador, estão na programação das emissoras.





Um bom exemplo é a estreia recente da série brasileira Rocky & Hudson – Os cowboys gays, que propõe quebrar estereótipos e o machismo relacionado à tradicional figura dos vaqueiros. A produção é baseada nos personagens criados pelo cartunista Adão Iturrusgarai para os quadrinhos em 1987. Em 1994, o cineasta Otto Guerra levou a história para as telonas e, mais de duas décadas depois, transformou, em parceria com Erica Maradona, os irreverentes cowboys em série de animação. No roteiro, o casal com sotaque gaúcho soluciona problemas nada convencionais, como garantir a parada gay do município, convencer o pai de Rocky a não suspeitar da sua homossexualidade e até prender uma bela ladra que está atacando a cidade.





A 31ª temporada de Os Simpsons desembarcou no final de agosto na Fox Channel, repleta do humor irreverente. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e todos os moradores de Springfield retornam com dois novos episódios transmitidos aos domingos, às 22h30. Com 32 prêmios Emmy e uma indicação ao Oscar, a série de Matt Groening é a mais bem-sucedida e duradoura da história da televisão. No ar há mais de 30 anos, a animação demonstra ter fôlego para mais e chega em 2020 com temas atuais. No primeiro episódio desta nova leva (O inverno de nosso conteúdo monetizado), Homer e Bart se arriscam na carreira de influenciadores digitais, após vídeo entre o pai e filho brigando viralizar na internet.



Rocky & Hudson %u2013 Os cowboys gays é inspirada nos quadrinhos do cartunista Adão Iturrusgarai (foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Composta por 22 episódios, a nova temporada aposta na participação de nomes que fizeram sucesso nos últimos anos. É o caso de Jason Momoa (ator de Aquaman e Game of Thrones), Charlie Brooker (criador e roteirista da série Black mirror), Bob Odenkirk (comediante que interpreta o advogado Saul Goodman em Breaking bad) e John Mulaney (comediante e dublador da animação norte-americana Big mouth). Joe Mantegna, Jane Goodall, Ásia Kate Dillon, Fortune Feimster, Werner Herzog, Scott Bakula, Kevin Feige, Joey King, Lili Reinhart e Camila Mendes também marcam presença nos novos episódios de Os Simpsons.





Ainda na Fox Chanel, a nova série de humor Duncanville estreou na última segunda-feira, com elenco de peso. A animação para adultos, com 11 episódios, retrata a peculiar vida do jovem Duncan Harris, de 15 anos. O adolescente sonha com dinheiro, fama e liberdade, mas ainda não sabe como alcançá-los, vivendo submerso em seu mundo de fantasia. A dinâmica familiar e a relação com amigos fazem da rotina do garoto uma pequena aventura. Escrita por Amy Poehler (Saturday night live), Emmy Mike (Os Simpsons) e Julie Scully (Os Simpsons), a animação traz tramas contemporâneas e comuns à realidade da nova geração millenium.



Preservando o humor irreverente, Os Simpsons estreou recentemente a sua 31º temporada (foto: Fox Channel/divulgação)



MILLENNIALS A mãe de Duncan, Annie Harris (dublada pela atriz Amy Poehler, da série Parks and recreations), é uma agente de trânsito que sonha em se tornar detetive, profissões pouco atribuídas às mulheres em tempos passados. Preocupada, ela faz de tudo para o filho não tomar más decisões na vida. O pai, Jack (dublado por Ty Burrell, famoso por interpretar o personagem Phil Dunphy em Modern family), é roqueiro e deseja que Duncan e suas irmãs, Jing (6 anos) e Kimberly (12 anos), aceitem suas solicitações de amizade nas redes sociais. Ele tem o objetivo de ser um pai melhor do que o seu próprio, abordando um novo conceito paterno, comum no século 21.





Dentre os amigos, existem várias características dos millennials. Yangzi é influenciador de moda e consegue tudo graças aos seus contatos. Mia, amor platônico de Duncan, nunca conheceu uma causa à qual não dedicaria sua vida, enquanto Wolf é aspirante a jovem problemático. Além disso, o rapper norte-americano Wiz Khalifa, fenômeno da nova geração da música negra, faz dublagem de Mr. Mich, o professor de educação física mentor dos jovens.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro



PROGRAME-SE

Rocky & Hudson – Os caubóis gays

Horário: segundas, às 22h35

Canal Brasil





Os Simpsons – 31ª temporada

Horário: domingos, às 22h20, com episódios duplos

Fox Channel





Duncanville

Horários: segundas, às 21h30, com episódios duplos

Fox Channel