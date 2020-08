Dramas pessoais em Marte e na Terra

Ato Essandoh (Kwesi), Ray Panthaki (Ram) e Hilary Swank (Emma Green) contracenam em Away (foto: Diyah Pera/Netflix)

Até onde você iria para tentar salvar a humanidade? Abandonaria sua família, por exemplo? Esse é o dilema que a astronauta americana Emma Green, papel de Hilary Swank, enfrenta logo nos primeiros dos 10 episódios, de 60 minutos cada, da série Away, que estreia na próxima sexta-feira, 4 de setembro, na Netflix. Swank é vencedora do Oscar por duas vezes – Meninos não choram (1999) e Menina de ouro (2004). Até onde você iria para tentar salvar a humanidade? Abandonaria sua família, por exemplo? Esse é o dilema que a astronauta americana Emma Green, papel de Hilary Swank, enfrenta logo nos primeiros dos 10 episódios, de 60 minutos cada, da série Away, que estreia na próxima sexta-feira, 4 de setembro, na Netflix. Swank é vencedora do Oscar por duas vezes – Meninos não choram (1999) e Menina de ouro (2004).





Emma se prepara para liderar uma tripulação internacional na primeira missão a Marte, porém precisa tomar a decisão de deixar, na Terra, o marido, Matt – vivido por Josh Charles, da série The good wife, que teve que aprender a tocar piano para o papel –, e a filha adolescente, Lex, interpretada por Talitha Bateman, quando mais precisam dela.





Depois disso, Emma terá de lidar, em pleno espaço, com a ansiedade e os humores dos integrantes da tripulação poliglota – formada, entre outros, por russos, indianos e chineses –, que também deixaram entes queridos na Terra, além dos desafios de uma missão complexa.





Baseada em artigo do escritor Chris Jones (que também faz parte da equipe de roteiristas e de produtores de Away) sobre as missões no espaço do astronauta Scott Kelly, a atração, por meio de flashbacks, comunicações em tempo real e cenas no espaço e no planeta Terra, revela a história de cada astronauta do time de Emma.

''Quando tinha 5 anos, meu sonho era ser astronauta e Away me fez entender como é o dia a dia desse profissional. Foi emocionante revisitar esse desejo de infância'' Hilary Swank, atriz



SONHO DE CRIANÇA

"Costumo dizer que sempre quis ser atriz. Mas, quando eu tinha 5 anos, meu sonho era ser astronauta, e Away, de uma certa maneira, me fez entender, ainda que superficialmente, como é o dia a dia desse profissional. Foi emocionante revisitar esse desejo de infância", disse Hilary Swank, em entrevista promocional da série, divulgada pela Netflix. (Estadão Conteúdo)





AWAY

• Estreia em 4 de setembro

• 10 episódios

• Netflix