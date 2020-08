Carla Salle relembra sua primeira personagem feminista na TV

Carla Salle diz que a quarentena traz esperança com mulheres e artistas negros ocupando as redes sociais (foto: SÉrgio Zalis/globo)

A Leila de Totalmente demais foi a primeira personagem declaradamente feminista de Carla Salle na televisão. Para a atriz, a trama da estudante de jornalismo é importante por oferecer a possibilidade de inspirar outras mulheres a se libertarem. No início da novela das 19h da Globo, exibida em edição especial por conta da pandemia do coronavírus, a jovem ativista tinha um relacionamento com Fabinho (Daniel Blanco), que terminou após o comportamento possessivo do rapaz.





"Através de histórias de outras mulheres, descobrimos que não estamos sozinhas, nos inspiramos umas com as outras e assim caminhamos em direção a objetivos que compartilhamos, como a igualdade, o respeito e a liberdade", observa Carla.





Na atual fase da novela, Leila está namorando Jonatas (Felipe Simas). No entanto, a sombra de Eliza (Marina Ruy Barbosa) ainda existe na relação, o que deixa a funcionária da revista Totalmente Demais enciumada. Apesar da rivalidade entre elas no amor, ambas agem de forma digna, na opinião de Carla. No fim do folhetim, a estudante perceberá que o namorado não consegue esquecer a ruiva e terminará o relacionamento. Depois, acabará se apaixonando por Rafael (Daniel Rocha) e viajando o mundo ao lado do fotógrafo.





"Leila e Eliza são personagens livres e decididas a conquistar seus objetivos, sem trapaças. As pessoas me disseram esses dias que ela é 'prafrentex' e deduzi que isso significa que Leila foge dos padrões, inspira novas ideias", ressalta.





Na atual fase de Totalmente demais, Leila (Carla Salle) namora Jonatas (Felipe Simas) (foto: João Miguel Júnior/GLOBO )



PLANOS ADIADOS Com a pandemia do novo coronavírus, foi inevitável para Carla adiar alguns planos profissionais. A atriz já estava gravando a série Mal secreto (Globoplay), quando tudo foi paralisado. Dirigida por Mauro Mendonça Filho, a produção acompanhará o dia a dia de um renomado psiquiatra forense do Brasil, interpretado por Sergio Guizé. "Estávamos na primeira semana de filmagem quando tudo foi suspenso, por tempo indeterminado e motivos de segurança", conta.





Para Carla, durante o período de isolamento social, questões políticas e sociais têm sido levantadas. A atriz avalia que o fato de a população estar confinada em casa na tentativa de se proteger leva todos a encararem este momento histórico com mais atenção.





"Tenho lido muito, me informo, ouço, vejo mulheres, jovens, artistas negros ocupando as redes sociais, apresentando novas maneiras de criação, novos formatos e narrativas, e isso me dá esperança no futuro. Torço pra sairmos disso mais conscientes, informados e empáticos", afirma. (Estadão Conteúdo)