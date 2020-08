Disputa por bebê em Fina estampa

Beatriz (Monique Alfradique) deu o prazo de uma semana para Danielle (Renata Sorrah) contar a verdade sobre Vitória a Esther (Julia Lemmertz) em Fina estampa. Nos próximos capítulos da novela da Globo, a médica revelará à paciente que os pais biológicos da criança são o irmão da doutora e a ex-namorada do falecido. Afinal, ela usou o esperma de Guilherme (Isio Ghelman) e o óvulo da jovem na inseminação que fez na estilista.

Quem também ficará sabendo da existência de Vitória é Pedro Jorge (Vitor Colman). O menino ouvirá Danielle e Beatriz conversando sobre a criança e contará para Henrique (Jaime Leibovitch) que ele tem uma irmã. Logo, a notícia chegará aos ouvidos de Celina (Ana Rosa), que confrontará a ex-namorada do genro sobre o relacionamento deles.





Beatriz, então, será incentivada por Celina a denunciar Danielle, com o intuito de destruir a carreira da médica. No entanto, a moça dirá que deseja conversar com Pedro Jorge e Esther primeiro. Dessa forma, ela procurará a estilista da Fio Carioca e avisará que brigará na Justiça para ficar com a guarda de Vitória.





Assustada com a ameaça de Beatriz, Esther levará Vitória para uma casa de campo. Ao saber que Bia denunciou Danielle, Guaracy (Paulo Rocha) ficará perplexo e revelará a Paulo (Dan Stulbach) sobre a fuga de Esther com a filha, pois a "mãe biológica" da criança quer afastá-la da menina.





NOSTALGIA

Segundo Monique Alfradique, as tramas de Fina estampa são ótimas e trazem uma sensação de nostalgia. A atriz conta que a novela de Aguinaldo Silva teve uma grande importância para ela, pois contracenava diretamente com nomes da dramaturgia que sempre admirou, como Renata Sorrah, por exemplo.





"A cena em que a Danielle revelava para Beatriz que a filha da Esther foi gerada com o óvulo dela foi bastante intensa. Eu me preparei muito para fazer ao lado da supertalentosa Renata Sorrah. Lembro-me de passar as cenas com ela, que sempre foi generosa e amorosa comigo", comenta Monique.