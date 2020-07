Menos beijo, mesma roupa...

Protagonista de As aventuras de Poliana, Sophia Valverde passa por transformação no visual para viver sua personagem na segunda fase da novela do SBT/Alterosa (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Como a pandemia do coronavírus mudou normas do país, a quarentena também chegou aos estúdios das emissoras brasileiras. A COVID-19 fez as TVs suspenderam as gravações de novelas e programas que estavam no ar antes de o vírus se espalhar. O resultado foi uma avalanche de reprises que inundam a telinha.

Entretanto, algumas atrações já retomaram as gravações, mas de maneira remota. No SBT, a emissora de Silvio Santos tomou todos as medidas de segurança determinadas pelas autoridades para que alguns programas voltassem ao ar, entre eles The noite, Ratinho, Eliana, Maisa, Esquadrão da moda, Bake off Brasil e Domingo legal. Nas últimas semanas, o A praça é nossa ganhou versões inéditas com Carlos Alberto de Nóbrega comandando o humorístico diretamente de sua casa como uma forma de manter a prevenção e as medidas de isolamento.

Mas um dos sucessos de audiência do SBT/Alterosa, a novela As aventuras de Poliana, cuja primeira fase terminou em 13 de julho, ainda não tem data para retorno das gravações, apesar de os atores da trama já terem passado por transformações no visual para a segunda fase da drama.

Nos estúdios da emissora de Silvio Santos em São Paullo, segundo informou a assessoria de comunicação, estão apenas os profissionais que são “estritamente necessários”, mesmo assim precisam de autorização formal de sua respectiva diretoria, bem como preencher um questionário de condições de saúde para apresentar no ambulatório médico do canal. Por lá, as áreas comuns – como praça de alimentação e camarins – foram demarcadas para manter o distanciamento seguro dos colaboradores.

Na Band, o Masterchef já retomou as gravações da nova temporada, com várias mudanças por causa da pandemia. Agora o programa tem apenas oito competidores e um vencedor a cada episódio. A apresentação continua sendo de Ana Paula Padrão, assim como os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

Na Globo, da mesma forma, não existe data definida para o reinício das gravações. Em todas as suas faixas, novelas estão sendo reprisadas – Novo mundo, Totalmente demais e Fina estampa ocupam da programação. Entretanto, a emissora já tem desenhado o Protocolo de Segurança para a retomada das atividades aos estúdios. Segundo a assessoria de comunicação da Rede Globo, o documento foi criado através da avaliação de protocolos globais, reunindo as práticas da emissora às da indústria do audiovisual de vários países.

Autores e roteiristas das novelas Amor de mãe e Salve-se quem puder – que estavam no ar antes da pandemia – e da inédita Nos tempos do imperador foram orientados a repensar a forma de escrever e de realizar para lidar com diferentes limitações que vão impactar tanto a narrativa quanto os recursos de produção. As recomendações de cuidados valem para todas as etapas de produção, da pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outros.





PROTOCOLO A assessoria de comunicação da emissora explicou ainda que, após conhecer as práticas adotadas no protocolo desenhado pela Rede Globo, autores e diretores estão se reunindo para avaliar a melhor solução para cada obra. As novas orientações também estão sendo apresentadas ao elenco.

Nas novelas, a sugestão é que o elenco já chegue aos estúdios caracterizado. O objetivo é fazer com que os atores fiquem o menos tempo possível em camarins e salas de maquiagem e façam menos trocas possíveis de figurino.