Mineira Heslaine Vieira celebra fase

Heslaine Vieira (Ellen) e Ana Hikari (Tina) estão em As five, série que deve estrear ainda em 2020 (foto: Fábio Rocha/GLOBO)

Heslaine Vieira está ansiosa para começar a interpretar a vilã Zayla, de Nos tempos do imperador, próxima novela das 18h da Globo. Como as gravações do folhetim foram interrompidas em virtude da pandemia do novo coronavírus e a estreia adiada, a atriz ainda aguarda por este momento. Na trama, Zayla e Pilar (Gabriela Medvedovski) serão rivais na disputa pelo amor de Samuel (Michel Gomes).





“Eu e a Gabi temos química em cena, então isso vai dar para a gente mais liberdade de jogar. Confiamos uma na outra. Sendo amigas, nós podemos debater sobre várias questões. Espero que o público goste da personagem dela e odeie a minha (risos)”, declara.





Enquanto aguarda o início das gravações, a atriz tem revisitado a trajetória cheia de conflitos da estudiosa Ellen de Malhação – Viva a diferença, exibida em edição especial na emissora, além de também está na expectativa para a estreia de As five. “Participar da série me possibilitou aprender um idioma novo, contracenar com um ator norte-americano (Bilaal Avaz), reencontrar essa personagem pela qual tenho tanto carinho e sua família.”





Mineira de Ipatinga, no Vale do Aço, a atriz de 25 anos fala sobre a importância da arte nas horas difíceis. “Especialmente neste momento de quarentena. A arte nos leva além de nossas casas. É um poder transformador e ajuda a acalmar a alma. É uma forma de podermos nos expressar e manter a mente sadia. Música, televisão e livros nos fazem viajar sentados. Espero que Malhação esteja trazendo um pouco de alegria e questionamentos”, declarou. (Estadão Conteúdo)