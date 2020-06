Desfecho intrigante na despedida

Inúmeras teorias foram desenvolvidas pelos fãs de Dark para explicar os acontecimentos da trama, mas os criadores da série dizem que nem tudo tem explicação (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

A terceira e última temporada de Dark é muito aguardada pelos fãs da série alemã de suspense e ficção científica porque eles querem respostas para as inúmeras dúvidas deixadas pelas edições anteriores. Porém, a atração, que estreia na Netflix em 27 de junho, traz um começo muito mais confuso que os episódios anteriores e o telespectador fica com a sensação de que o fio dessa complexa meada vai se enrolar ainda mais.





Isso porque um mundo paralelo ao do personagem principal, Jonas (Louis Hofmann), e de seus amigos Martha (Lisa Vicari), Magnus (Moritz Jahn), Franziska (Gina Alice Stiebitz) e Bartosz (Paul Lux), é apresentado. Nele, aliás, um personagem chave da trama nem existe.





O enigmático Adam (Dietrich Hollinderbäumer) está de volta e uma nova figura tão poderosa quanto ele aparece, Eva. A história vai voltar mais um pouco, para o fim do século 19, na tentativa de explicar a origem da máquina do tempo, que os criadores Baran Bo Odar e Jantje Friese fazem questão de explicar que é uma só.





"É apenas uma máquina. Às vezes, ela está mais velha ou mais nova ou mesmo quebrada, mas é apenas uma. Depois que se percebe que estamos contando uma história num mundo em que a linha do tempo não é linear, fica mais perceptível que existe apenas uma máquina do tempo, apesar de suas versões diferentes", explicou Odar, em uma entrevista à revista Vulture, quando apresentou a segunda temporada.





Odar e Friese, aliás, acham curiosos os muitos comentários e as inúmeras teorias que os fãs desenvolveram para explicar os acontecimentos da série e dizem que nem tudo tem explicação. "A arte não deveria ser explicada", reage Friese, na mesma entrevista à revista. Apesar de talvez nem tudo ser esclarecido nesta fase da trama, será mesmo sua última temporada.





ADEUS NAS REDES Tanto que o ator Hofmann se despediu do personagem em seu perfil do Instagram."Que jornada intensa foi essa de Dark! Obrigado à nossa equipe maravilhosa, que foi minha família nos últimos três anos. É difícil dizer adeus a este mundo do qual me acostumei a fazer parte, com todos os seus segredos obscuros", escreveu o alter ego de Jonas, em seu perfil da rede social. "Meu coração está cheio de tristeza, mas me sinto extremamente agradecido e feliz por ter feito essa trajetória ao lado dessa equipe incrível e de meus colegas de elenco igualmente incríveis. Bo e Jantje, vocês são realmente especiais, muito obrigado. Agora é hora de partir. Adeus Jonas." (Estadão Conteúdo)





DARK

Terceira temporada

Estreia: 27 de junho (sábado)

Netflix