Sempre autêntica

Deborah Secco está orgulhosa de sua trajetória profissional (foto: Fotos João Miguel Jr/Globo) Deborah Secco viveu intensas emoções na pele de Alexia/Josimara até que Salve-se quem puder fosse paralisada no final de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, a novela das 19h da Globo foi dividida em duas temporadas e uma edição especial de Totalmente demais passou a ser exibida em seu lugar. O final da primeira parte da história de Daniel Ortiz deixou o público de cabelo em pé com Dominique (Guilhermina Guinle) descobrindo que Luna/Fiona (Juliana Paiva) havia sobrevivido ao furacão. Quando for possível o retorno do folhetim, o trio de protagonistas, com certeza, passará por maus momentos.





"A segunda fase vai ser cheia de reviravoltas, com tudo se resolvendo, todos os mistérios... Acho que será impactante e emocionará o público. Já a primeira parte da trama foi maravilhosa. Uma novela leve, divertida, bem alinhada com o que foi a proposta criada pelo Daniel Ortiz", comenta Deborah.

Alexia/Josimara e Bel disputam o amor de Zezinho em Salve-se quem puder



Dúvida

No ponto em que a trama parou, Alexia havia engatado o namoro com Zezinho (João Baldasserini). No entanto, Renzo (Rafael Cardoso) estava próximo dela na Labrador e mexendo com seus sentimentos. Com medo de ter sua identidade descoberta pelo sobrinho de Dominique, a funcionária de Rafael (Bruno Ferrari) colocou até uma nova camada em seu disfarce como Josimara. Além dos longos cabelos ruivos, a personagem passou a usar óculos, aparelho nos dentes e uma franja.





Para Deborah, o autor do folhetim terá trabalho para resolver o final dos casais. "As pessoas amam e torcem muito, tanto por Alexia e Zezinho quanto por ela e Renzo. É uma dúvida de todo mundo que adora e se diverte. Também acham a Alexia uma louca", afirma.





Aos 40 anos, Deborah conta que já fez todos os personagens que sonhava, mas que pretende continuar alternando entre a comédia e o drama; a mocinha e a vilã. De acordo com a atriz, ela aprendeu durante sua trajetória a fazer o seu melhor, mesmo que nem sempre isso tenha sido suficiente.

Atriz divide o protagonismo da novela global com Vitória Strada e Juliana Paiva



"Todo mundo está tentando ser o melhor que pode. Temos que ter mais compaixão pelas pessoas e aceitar que possuímos defeitos; que já tivemos uma cabeça diferente do que temos hoje; fizemos coisas que não faríamos mais e, graças a Deus, a gente aprende e evolui", acredita.





ERROS

Deborah começou a atuar ainda criança e já tem 32 anos de carreira. Conhecida por falar não só de seus acertos, mas também dos erros que cometeu, ela garante que não tem arrependimentos. Afinal, tudo o que fez colaborou para que se tornasse a mulher de agora. A atriz também relata que sua forte relação de carinho com o público pode ser atribuída ao fato de que muitas pessoas a viram crescer na televisão.

A personagem vai trabalhar no escritório de Rafael e mudará novamente o visual



"Pago um preço alto por ser de verdade, mas essa sou eu. Às vezes as pessoas dizem que tenho que falar menos, mas sou transparente. Não sou perfeita e não tenho vergonha disso. Estou aí para trocar e ouvir quem tem uma opinião diferente da minha. O público possui uma relação comigo porque sinto que as pessoas tem esse carinho de acompanhar uma vida", afirma.





Orgulhosa da sua trajetória profissional, Deborah diz que, por muito tempo, sua maior realização era atuar. No entanto, hoje esse espaço é dividido com a família que formou ao lado do marido, o ator Hugo Moura Mãe de Maria Flor, de 4 anos, ela confessa que a menina é o maior acerto de sua vida.





"Orgulho-me de ter construído uma história de muito trabalho. Tenho um relacionamento que nem nos melhores sonhos imaginaria, com um cara que me admira pelo que sou. A minha filha veio me dando aula. Outro dia, falei para a Maria Flor que ela era a menina mais bonita. E ouvi: 'Não, mamãe. Todas são lindas'. Minha vida é muito boa", confessa. (Estadão Conteúdo)