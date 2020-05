Para rir no mundo da Lua

Steve Carell é o general Mark R. Naird e John Malkovich encarna o cientista Adrian Mallory (foto: NETFLIX/divulgação)





O ator, diretor e produtor americano Steve Carell, um dos nomes mais aclamados atualmente em Hollywood – vencedor do Globo de Ouro de melhor ator em série de comédia, em 2006, por The office, e indicado ao Oscar de melhor ator por seu impressionante trabalho em Foxcatcher: Uma história que chocou o mundo –, dispensa apresentações. Quando se junta ao colega John Malkovich – de Ligações perigosas (1988) e Red: Aposentados e perigosos (2010) – é sucesso na certa. Os dois estrelam Space force, a nova série cômica da Netflix que estreia em 29 de maio.









Base de Space force fica no Colorado e o objetivo de cientistas e tripulação é dominar o espaço

Criada por Carell e Greg Daniels é quase um The office militar, cuja versão americana também tem Daniels na ficha técnica como cocriador. Carell encarna o general Mark R. Naird, um piloto condecorado que sonha comandar a Força Aérea. No meio do caminho, aparece a indicação para liderar a nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial. Cético, mas dedicado, Mark arrasta sua família para uma base remota no Colorado, onde ele e uma equipe de cientistas, entre eles o doutor Adrian Mallory (Malkovich), e "astronautas" recebem da Casa Branca a missão de pisar (de novo) na Lua e, a partir dela, dominar totalmente o espaço.





Também estão no elenco Noah Emmerich (da série The americans), Jane Lynch (de Glee – Em busca da fama) e Lisa Kudrow (a eterna Phoebe de Friends), que faz Maggie, a esposa do general Naird.









Lisa Kudrow (a eterna Phoebe de Friends) vive Maggie, a esposa do general Mark R. Naird

Carell conta, em comunicado oficial sobre a nova atração, que a Netflix o chamou para uma reunião e, durante o encontro, perguntaram se ele gostaria de se envolver em uma série cômica chamada Space force, sem dar mais detalhes. "A proposta de um programa sobre as origens de uma Força Espacial fictícia fez todos na sala rirem", afirma Carell, que respondeu de pronto que participaria. "Logo depois, mostrei a ideia para Greg, que topou entrar no projeto, que, basicamente, nasceu do título", afirma. "Foi realmente baseado em nada, exceto nesse nome que fez todo mundo rir", reforçou Carell.





MIRABOLANTE





Pelo jeito, não interessa muito o porquê, mas quem está à frente dessa comédia mirabolante. E, considerando os profissionais envolvidos, vale, no mínimo, conferir. (Estadão Conteúdo)





SPACE FORCE

Estreia: 29 de maio

Netflix