Em nova live, Roberto Carlos promete encantar não só as mães

(foto: Fábio Rocha/Globo)





Depois do sucesso alcançado na primeira live de sua carreira, que atingiu o pico de visualizações de 1,4 milhão de espectadores no YouTube em 19 de abril, quando comemorou 79 anos, Roberto Carlos decidiu explorar novamente esse formato de show. Neste domingo (10), o Rei presta homenagem ao Dia das Mães na apresentação Roberto Carlos em casa, às 15h. Desta vez o ícone da música brasileira, que se rendeu à modernidade, cantará seus maiores sucessos.





A primeira parte da live terá 45 minutos de duração e será transmitida pela Globo. A apresentação continuará – ao todo são 70 minutos – e será exibida na íntegra no Multishow e Globoplay (que estará aberto para não assinantes), além de ser transmitida nas plataformas digitais nos canais oficiais do Multishow e de Roberto Carlos no YouTube.





Entrando de vez na vida virtual, Roberto Carlos gravará uma live que terá, no total, a duração de 70 minutos.





Como da primeira vez, o artista se apresentará ao lado do amigo e maestro Eduardo Lages ao piano e de Tutuca Borba nos teclados. Uma das músicas mais aguardadas nesta live é, sem dúvida, Lady Laura, que Roberto Carlos fez em homenagem à sua mãe, Laura Moreira Braga (1914-2010), que morreu em 17 de abril, dois dias antes de o filho completar 69 anos. A canção foi composta por Roberto em 1976, em um momento de solidão, em um hotel de Nova York e se tornou uma de suas composições que mais fazem sucesso fora do Brasil.





No set list da nova live também deverão constar clássicos que o Rei fez com o amigo e parceiro Erasmo Carlos, entre eles, Emoções, Detalhes, Como é grande o meu amor por você, É preciso saber viver, Nossa Senhora e Amigo. Entretanto, canções de outros compositores, como Antônio Marcos (1945-1992), Como vai você; Luiz Ayrão, Nossa canção; e Isolda Bourdot (1957-2018), Outra vez e Tente esquecer, que estão entre as preferidas do artista, devem fazer parte do repertório deste domingo.





Na live anterior, Roberto ressaltou que está cumprindo a quarentena com rigor e garantiu que só tirou a máscara facial para cantar, chegando a mostrá-la aos espectadores. “Só tirei porque preciso cantar. Cantar de máscara é muito estranho. Quero dizer para vocês que estava usando essa máscara até há pouco. Ela está usada. Vocês têm que usar máscaras protetoras, com certeza. Isso é uma defesa muito grande contra tudo o que está acontecendo neste momento, que eu não gosto nem de falar o nome”, declarou o cantor.





SÍMBOLO





A primeira live do Rei, que teve cerca de 60 minutos, foi gravada em um estúdio perto de sua casa, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, quando o cantor deixou o isolamento social para cantar suas canções preferidas. Durante a apresentação, Roberto Carlos interagiu com os fãs e agradeceu aos espectadores. Ele começou cantando Como é grande o meu amor por você e justificou: “Escolhi essa canção porque com ela tenho a chance de dizer o que sinto por vocês.”





O certo é que Roberto Carlos sempre fez questão de se apresentar em momentos especiais – como Natal e Dia das Mães – e acabou se tornando uma espécie de símbolo destas datas comemorativas. Isso já se tornou praxe e, com certeza, fazer uma live durante a pandemia do coronavírus e isolamento social será um presente não só para as mães, mas para todos os espectadores que poderão ouvir clássicos da MPB com a assinatura e voz do Rei.





ROBERTO CARLOS EM CASA

Início: 15h

Transmissão: Globo (primeira parte). Na íntegra, no Multishow e Globoplay (aberto para não assinantes), e nos canais oficiais do Multishow e de RC no YouTube