SBT all stars reúne astros do futebol

Além de embaixador da competição, o são-paulino Pato foi escalado para jogar o Fifa 20 (foto: Gabriel Cardoso/SBT)



O SBT Games dá início, nesta segunda-feira (4), a seu campeonato de Fifa 20, o SBT all stars. O torneio, que será multiplataforma e realizado até quarta-feira (6), terá entre seus competidores jogadores profissionais e influenciadores digitais. Em tempos de isolamento social, o projeto foi criado com o objetivo de gerar conteúdo recheado de diversão. Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Rodinei (Sport Club Internacional), Tiago Volpi, Tche Tche e Pablo (São Paulo Futebol Clube) competirão em um game o-nline, além do embaixador da competição, Alexandre Pato (São Paulo), que também foi escalado para jogar.

O torneio contará com 16 participantes que vão competir em formato mata-mata, no qual que, perder é eliminado. As fases da competição serão separadas pelos dias: amanhã serão as oitavas de final, na terça (5) acontecem as quartas de finais e na quarta (6) as semifinais e a final. Além das celebridades competindo, o campeonato contará ainda com o locutor, comediante e radialista Diguinho Coruja na narração. Os comentários serão feitos pelos humoristas Rudy Landucci e Ed Gama, e nas semifinais e na final os comentaristas serão o apresentador Danilo Gentili e o ator e comediante Murilo Couto. O SBT all stars pode ser assistido a partir das 20h30 no Facebook e no Youtube do SBT Games.