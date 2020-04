'Nosso papel é pensar no coletivo'

Thaís Melchior dá vida à Luísa na trama de Irís Abravanel e revela novidades da segunda fase: "Ela estará mais solar e isso inclui até mudança no visual%u201D (foto: Lourival Ribeiro/SBT )

Thaís Melchior vem se destacando como a Luísa de As aventuras de Poliana, novela das 20h30 do SBT/Alterosa. A atriz entrou no decorrer da trama com a missão de substituir Milena Toscano no papel da tia da protagonista Poliana (Sophia Valverde), quando a antiga intérprete da personagem engravidou. Mesmo tendo sido atacada inicialmente nas redes sociais por fãs do folhetim, Thaís agarrou a oportunidade e acabou conquistando o coração do público com sua atuação. Hoje, já estabelecida no lugar que ocupa na história de Íris Abravanel, ela aguarda os desdobramentos da novelinha inspirada nas obras Pollyanna (1913) e Pollyanna moça (1915), de Eleanor H. Porter.





“As aventuras de Poliana é um sucesso desde sempre! Tive grande responsabilidade ao entrar quando a novela já estava no ar. Não foi fácil, mas a vontade de fazer dar certo foi maior", confessa Thaís. Por conta da pandemia de coronavírus, as gravações foram temporariamente paralisadas pelo SBT. No entanto, como a produção tinha grande frente de capítulos prontos, o folhetim segue no ar com a sua primeira temporada. A atriz ressalta que a medida foi necessária. Dessa forma, a empresa protege seus artistas, colaboradores e outros funcionários dos efeitos da COVID-19. "Estamos vivendo um momento delicado no mundo inteiro. Precisamos nos proteger, cuidar e apoiar. Nosso papel agora é pensar no coletivo para que tudo se resolva o quanto antes", afirma.





A segunda fase de Poliana ainda não tem data para ser exibida, mas o elenco já havia começado a gravá-la. Por isso, Thaís antecipa algumas transformações de Luísa na nova etapa."Teremos uma Luísa mais leve. Isso inclui até mudança no visual. Foram tantos problemas na primeira fase, né? Agora, o que eu posso adiantar é que ela estará mais solar, curtindo a família e as suas conquistas. Surgirão novas questões também, mas aí vamos descobrir juntos", comenta a atriz.





Na primeira fase, o público viu tia e sobrinha se aproximarem e houve a descoberta de que Poliana é filha biológica do Sr. Pendleton/Otto (Dalton Vigh). Apesar das dúvidas levantadas sobre a paternidade da garota por Sr. Gigantoso (Tiago Abravanel) em um show de mágica, Luísa confirma nas anotações do diário de sua irmã, Alice (Kiara Sasso), que Pendleton é mesmo o pai da adolescente. Tudo isso indica que mais altos e baixos virão por aí.





“A relação entre Luísa, Pendleton e Poliana estará mais saudável na segunda fase. Eles vão conseguir administrar essa dinâmica familiar de uma forma justa, com todos os desafios que envolvem a educação de uma adolescente", relata.



PÚBLICO APAIXONADO

Em exibição desde maio de 2018, As aventuras de Poliana conquistou um público apaixonado, não só entre crianças e adolescentes, mas também entre os adultos. De acordo com a intérprete de Luísa, ela tem recebido um retorno positivo de quem assiste ao folhetim. E ainda se sente pressionada com os comentários daqueles que a confundem com a personagem. "O público é fiel e, de fato, opina em relação à novela e aos personagens. É muito legal essa troca. Porém, algumas pessoas misturam a ficção com a realidade. Tento esclarecer essa diferença através da conversa e conto com o apoio dos outros fãs para me ajudarem." (Agência Estado)