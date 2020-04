NA ONDA DO BBB 20

Babu lançou três singles e já despertou o interesse do cineasta Kléber Mendonça Filho e do youtuber Felipe Neto (foto: Paulo Belote/Globo)

Nesta segunda-feira (27), chega ao fim a 18ª temporada do Big brother Brasil. Apostando em novo formato com a participação de subcelebridades e anônimos, a edição bateu recordes históricos de audiência e votação. O BBB 20 se tornou um dos principais assuntos comentados pelos brasileiros nas redes sociais durante a quarentena. O sucesso do programa foi tanto que já viabilizou novas oportunidades na carreira aos brothers que integraram o elenco desta temporada.





Rafa Kalimann, um dos destaques da edição, assinou contrato para se tornar embaixadora de uma marca roupa. A campanha tem início agendado para maio. Rafa já era uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do Brasil e, graças ao Big Brother, conquistou mais 8 milhões de seguidores para sua conta no Instagram – somando agora 11 milhões. A mineira de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, também é embaixadora da ONG Missão África e madrinha do Hospital do Câncer de Goiás.





Babu Santana aceitou o convite para participar do reality alegando problemas para pagar dívidas. Pai de 3 filhos, o ator carioca se encontrava desempregado e, muito provavelmente, não enfrentará esse problema após o confinamento. O diretor de Bacurau, Kléber Mendonça Filho, o youtuber Felipe Neto e o diretor da novela global Salve-se quem puder, Pedro Ortiz, já manifestaram interesse em contratá-lo. O carioca também aproveita a vitrine para emplacar a carreira musical. Durante o confinamento, lançou três singles no Spotify (Sou Babu, Soul África e Passinho do Babu) que somam mais de 30 mil ouvintes.





Manu Gavassi, assim como outros brothers, preparou uma campanha para se autopromover na web durante a exibição do reality. Em 28 de janeiro, lançou o single Áudio desculpas, gravado antes do confinamento, que já bateu 5 milhões de visualizações no YouTube. Após a repercussão, foi anunciada a turnê Cute but psycho experience, até então agendada para começar em junho, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, BH, Curitiba e Campinas. A agenda, entretanto, pode ser alterada pela crise causada pela COVID-19.





Nas últimas semanas, a cantora, atriz e influenciadora digital conseguiu emplacar sua música Planos impossíveis, lançada há 10 anos, na lista das 50 mais ouvidas do Spotify. Além disso, exemplares do seu livro Olá, caderno, publicado em 2017, se esgotaram e já tem promessa de reimpressão pela Editora Rocco. A conta da Fada Sensata no Instagram atingiu 11 milhões de seguidores – 7 milhões a mais em comparação com o período anterior ao reality.





A cantora paraibana Flyslane já se mudou com a família para São Paulo após receber ofertas de emprego. Durante o confinamento, Fly angariou mais de 3,5 milhões de seguidores, dando projeção nacional para seu perfil. Sua carreira artística, ao lado dupla Mara, se encontra temporariamente suspensa devido à pandemia de coronavírus. Enquanto isso, ela analisa novas oportunidades profissionais. “Meu trabalho é cantar. Graças a Deus, tem muitas oportunidades. Tem várias portas abertas. Só que estou dando prioridade para quem já estava com a gente antes”, disse Fly.





Na capital paulista, a ex-sister cogita a possibilidade de morar com Bianca Boca Rosa, digital influencer que também colhe resultados positivos. Após uma campanha de marketing massiva para divulgar sua marca de beleza no reality, a blogueira afirmou, em rede social, ter triplicado a venda dos produtos.



Com o hit Neném, a belo-horizontina Gabi Martins alcançou 28 milhões de visualizações no YouTube (foto: victor Pollak/GABI )



HOLLYWOOD O hipnólogo e youtuber Pyong Lee planeja carreira como ator de Hollywood. De acordo com ele, o plano deve ser colocado em prática dentro de 3 a 4 anos. Enquanto isso, Pyong se dedica aos cuidados do filho recém-nascido, Jake.





Graças ao reality, a belo-horizontina Gabi Martins atingiu o top 50 do Spotify com a música Neném. O hit alcançou 28 milhões de visualizações no YouTube e mais de 500 mil novos inscritos em seu canal. Segundo ela, o sucesso atrai tanto novos fãs quanto possibilita futuras parcerias. “Até o Luan Santana já me apoiou no Twitter e Instagram. Então, consegui atingir vários artistas que admiro”, destacou Gabi. Durante a quarentena, a cantora promove lives com apresentações musicais regularmente e, na primeira transmissão, alcançou 4 milhões de visualizações. E, além da mineira, muitos outros brothers estão surfando na onda do sucesso do BBB 20.





