Vale a pena ver de novo a batalhadora Pereirão de 'Fina estampa'

Griselda (Lilia Cabral) se apaixonará por Renê (Dalton Vigh) (foto: Estevam Avellar/divulgação)



Grande sucesso na época de sua primeira exibição, a reprise de Fina estampa parece uma escolha acertada da Globo para este período de pandemia – as gravações de Amor de mãe estão suspensas. O “repeteco” é ainda mais especial para Lilia Cabral, pois Griselda foi sua primeira protagonista na TV. Além disso, a história da mãe batalhadora, mulher de origem humilde que dá uma virada em sua vida, é um sopro de esperança para estes dias difíceis de quarentena.

“Aprendi tanto com a Griselda... No início, carreguei um pouco das minhas experiências. Ela era uma personagem de origem portuguesa, então levei muita coisa da minha família, pois sou filha de imigrantes que vieram para o Brasil bem depois da Segunda Guerra. Mas a vida da gente não muda: continuamos lutando para sobreviver”, observa Lilia Cabral.

Nos próximos capítulos da trama de Aguinaldo Silva, exibida na faixa das 21h, a sorte de Griselda/Pereirão vai mudar. Depois de sofrer ao notar que Antenor (Caio Castro) sente vergonha de ser seu filho e de ouvir impropérios da vilã Tereza Cristina (Christiane Torloni), Pereirão ganha R$ 50 milhões na loteria.

Griselda sempre faz jogos com as datas de aniversário dos filhos e o dia em que o marido desapareceu no mar e foi dado como morto. Guaracy (Paulo Rocha) fica sabendo que alguém do bairro ganhou na loteria, mas não deu as caras para buscar o prêmio. O português seguirá até a casa lotérica e anotará os números sorteados, pensando que a amada pode ser a sortuda. Em seguida, ele partirá rumo à casa dela e checará os números do jogo com Maria Amália (Sophie Charlotte).

Guaracy conta a Griselda que ela foi premiada. Logo depois, ela, Quinzé (Malvino Salvador), Amália e o português procuram o bilhete, mas não o encontram. Mesmo assim, a sortuda corre até a loteria para tentar retirar o prêmio, apesar de não possuir o comprovante. Todos verão Griselda na televisão falando que foi a vencedora, mas não tem como provar.

O bilhete premiado caiu da mochila de Quinzinho (Gabriel Pelícia). Mais tarde, depois do baita susto, Griselda fica eufórica ao saber que o comprovante foi encontrado e estava o tempo todo com o neto. A partir daí, a vida da portuguesa muda. Quem não gostará nada dessa história é sua rival, Tereza Cristina. (Agência Estado)