Fábula da vida real elogiada

Em Totalmente demais, Arthur (Fábio Assunção) quer tornar Eliza (Marina Ruy Barbosa) a vencedora de um concurso de modelo (foto: Renato Rocha Miranda/Globo )

Totalmente demais, novela das 19h da Globo, está sendo reprisada por causa da pandemia do coronavírus no Brasil. Na trama, Fábio Assunção dá vida ao empresário Arthur. Para o ator, "a novela é uma comédia romântica, um gênero da dramaturgia, por um lado leve, mas, por outro, bastante próximo da vida real, porque a vida não deixa de ser uma grande fábula, apesar de a realidade, às vezes, ser dura e cruel". Em declarações recentes, ele ainda destacou que o folhetim o colocou em contato com um público jovem, cheio de paixão, que acompanhou os capítulos com fidelidade e presença".





Se Fábio Assunção elogia a leveza da comédia romântica, os próximos capítulos de Totalmente demais, entretanto, prometem emoção aos telespectadores. Arthur deseja que uma modelo de sua agência seja a vencedora do concurso que Carolina (Juliana Paes) está organizando. Na história, o empresário irá com a diretora da revista a um restaurante e Eliza (Marina Ruy Barbosa), que vende flores no local, se depara com os dois. Mesmo insegura, a moça acaba se aproximando deles e se tornará alvo de uma discussão.





Na frente de Eliza, Arthur apostará com Carolina que pode transformar a menina na “Garota Totalmente Demais”. O dono da Excalibur não reconhecerá a jovem de um encontro anterior, porém dirá à diretora de redação que pode fazer qualquer moça se tornar a vencedora do concurso. Então, ele criticará a aparência da ruiva, mas garantirá que são detalhes fáceis de ajeitar, pois, por trás dos defeitos, existe uma bela mulher.



