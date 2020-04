Disputa entre pais e filhos no Domingo legal

Pais e filhos na competição. Assim será a disputa do Passa ou repassa, um dos quadros de maior sucesso do Domingo legal, programa do SBT/Alterosa comandado pelo apresentador Celso Portiolli. O time azul terá as participações de Sérgio Mallandro e seu filho Sérgio Tadeu e de Carlinhos Aguiar e o filho Caique Aguiar. Do lado da equipe amarela, estarão Simony e o filho Ryan, e o casal Murilo e Flavinha. A expectativa, como sempre, é de rolar muita torta na cara.





Outra atração do programa é o quadro de paquera Xaveco, no qual homens e mulheres respondem perguntas com o intuito de conquistar uma única pessoa. Em três etapas, os perfis mais alinhados com o do pretendente vão avançando, até que reste o vencedor e a combinação estará feita.





Já a família Arruda, de Palmas, no Tocantins, participará do quadro Comprar é bom, levar é melhor. Eles contarão com R$ 80 mil para dividir entre os quatro familiares. Os participantes terão 30 minutos para comprar o que quiserem em uma megaloja, totalizando o valor disponibilizado. Só que para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um quiz e responder a sete perguntas sobre conhecimentos gerais. Domingo legal vai ao ar a partir das 11h.