Paredão aberto

Apostando em novo formato com a presença de subcelebridades, o BBB 20 é sucesso de audiência. Com 11 participantes restantes, as mineiras Rafa Kalimann, Gabi Martins e Ivy Moraes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Com perfis distintos, elas despertam diferentes opiniões dos telespectadores. E eles decidem quem vence o reality. Neste domingo (29), Gabi está no paredão, mas pode se salvar no bate-volta. Rafa e Ivy também podem ir para a berlinda na próxima terça-feira (31). Confira a seguir o perfil de cada uma delas e suas chances de vencer o Big Brother Brasil 2020, segundo o publicitário e fã de carteirinha do programa Gustavo Fernandes.

Jeito meigo e longe de polêmicas

A cantora sertaneja Gabi Martins é a mais nova entre as três mineiras na disputa. Com 23 anos, a mineira de BH ingressou no programa por meio da “cota” destinada a subcelebridades. “Eu canto desde os 6 anos de idade, por influência do meu pai”, esclareceu em sua apresentação no BBB, sem esconder o sotaque mineiro. Gabi já se apresentando em bares e boates da capital mineira, mas ganhou notoriedade postando músicas no YouTube. “Comecei a postar vídeos na internet e vários cantores passaram a compartilhar”, descreveu. É o caso de Luan Santana, Wesley Safadão, Lucas Lucco e Gusttavo Lima.





Gabi abandonou a faculdade de odontologia para se dedicar à música. Com 4 milhões de seguidores no Instagram, a cantora tem mais de 40 composições e está presente nas principais plataformas de música, como Spotify e Deezer. Sua canção de maior sucesso é Neném. Planejando surfar no sucesso do BBB 20, Gabi gravou cinco músicas inéditas antes de entrar no confinamento. É o caso de Raiz de Nutella, lançada em fevereiro, que já rendeu 2 milhões de visualizações no YouTube.





Com jeito meigo e doce, Gabi raramente é alvo de polêmicas. No entanto, isso pode até atrapalhar na conquista do título, como apontou Gustavo Fernandes, formado em publicidade e fã assíduo do programa. “Ela passa uma imagem de boa menina o tempo todo. Parece uma princesa da Disney em versão mineira e isso pode incomodar os telespectadores”, esclareceu.





Com 26 anos, Rafa Kalimann é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do Brasil. Nascida em uma família humilde de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, Rafa começou a investir na carreira de modelo, aos 14 anos. Com 20, largou o curso de psicologia, em Uberlândia, para se dedicar à vida de influenciadora digital no Instagram. "Posto todo dia. Onde estou, o que eu 'tô' usando, o que 'tô' comendo. Basicamente do bom dia, ao boa noite", descreveu em seu clipe de apresentação no reality. Atualmente, ela mora em Goiânia.





Em 2016, Rafaela se casou com o cantor sertanejo Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, mas, após dois anos de relacionamento, se divorciou. A influenciadora também se destaca pelo seu trabalho como missionária, sendo embaixadora da ONG Missão África, que oferece atendimento médico a crianças do Moçambique. Além disso, é madrinha do Hospital do Câncer de Goiás.





Com cerca de 7 milhões de seguidores no Instagram, Rafa foi uma das 10 subcelebridades que ingressaram no BBB 20. No programa, ela fez amizade com a cantora Manu Gavassi e já se mostrou boa estrategista dentro do jogo. Para Gustavo Fernandes, Rafa Kaliman é uma das favoritas ao título. “Acho que a Rafa é uma das únicas pessoas que ainda não teve erros graves no Big Brother. Ela está sempre de bem, feliz na casa, se preocupando com os outros. Além de saber jogar, consegue fazer isso de uma maneira que não ofende os outros participantes”, afirmou o publicitário.

Dentre as mineiras, Ivy Moraes é única que não se enquadra no perfil subcelebridade. Com 27 anos, foi a única competidora a entrar na casa mais vigiada do Brasil após passar pela Casa de Vidro. Natural de Belo Horizonte, a mineira abandonou a faculdade de estética para se dedicar aos trabalhos de modelo fotográfica. “Faço tudo com muita intensidade. Minha mãe costuma falar comigo: ‘Vai com calma’. Sou bagaceira demais da conta”, descreveu em sua apresentação no reality.





Mãe divorciada, Ivy afirma que sua vida mudou após o nascimento do filho Luiz Miguel, de 3 anos. No entanto, a BBB não entrou solteira no reality – está comprometida com o também mineiro Nadinho Borges.





Ivy é alvo de diversas polêmicas que já renderam campanha por sua eliminação nas redes sociais. “Faz comentários que ferem pessoas aí fora”, afirmou o ator Babu Santana, no jogo da discórdia, na última segunda-feira (23). Os competidores também criticam o fato de a modelo, geralmente, se ausentar da tarefa de lavar as louças da casa. Ela também já debochou do peso e do pente garfo utilizado por Babu. Também virou alvo de piada nas redes por não saber quem era Marielle Franco.





“Ela vê o Babu como um monstro e isso explicita claramente seu racismo. Além disso, faz parte do grupão das meninas no qual a Thelma (única negra da casa) também faz parte, mas ignora sua presença”, destacou Gustavo Fernandes.





