Velho crime. Novos inimigos

O protagonista Jason Bateman ( Marty Byrde) contracena com Laura Linney, que faz o papel de sua mulher, Wendy (foto: Steve Dietl/Netflix)







A família de Marty Byrde (Jason Bateman) está de volta ao mundo do crime, do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro na aparentemente pacata cidade americana de Ozark, que batiza a série homônima da Netflix, e cuja aguardada terceira temporada estreia em 27 de março no serviço de streaming.





Passados seis meses dos acontecimentos da segunda temporada, o cassino funciona a todo vapor e o consultor financeiro Marty Byrde tenta manter as coisas como estão. Porém, esse seu desejo vai esbarrar nas ambições de sua mulher, Wendy – uma sempre impecável Laura Linney –, de expandir os negócios escusos dos Byrde, com a ajuda de Helen (Janet McTeer) e do chefe do cartel de drogas, Omar Navarro (Felix Solis).





Para colocar mais lenha nessa fogueira de vaidades, a chegada de Ben (Tom Pelphrey), irmão de Wendy, promete abalar o complexo way of life dos Byrde.





Outra nova cara da terceira temporada de Ozark é Jessica Frances Dukes (da série Jessica Jones), que interpreta a agente do FBI Maya Miller, obstinada a derrubar Marty e desmantelar seu esquema criminoso.





SUCESSO





Nessa temporada promete e seu sucesso – o que deve acontecer, já que os fãs da atração são fiéis – deve levar a série a uma extensão. Segundo o showrunner Chris Mundy, há planos para cerca de cinco temporadas. "Sempre conversamos sobre isso. Pode ser quatro, pode ser sete, mas cinco sempre nos pareceu um bom número", disse ele ao site americano The Hollywood Reporter. (Estadão Conteúdo)





OZARK

. Estreia: 27 de março

. Netflix