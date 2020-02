Caroline Dallarosa fala sobre o desafio de interpretar Anjinha

Caroline Dallarosa cativou o público de Malhação: Toda forma de amar (Globo) com sua Anjinha. No folhetim adolescente, a garota vive o primeiro amor com Cléber (Gabriel Santana) e enfrenta obstáculos para que os dois possam ficar juntos. O período de separação do casal foi turbulento para a atriz, que acompanhou a torcida dos fãs nas redes sociais para a dupla se entender.





“Cléber e Anjinha começaram com o pé direito, logo explodiu. Eles formam um casal muito novo, é normal que uma adolescente ache que vai se casar com o primeiro namorado, aquela paixão maluca”, comenta Caroline. “Sou romântica. Não parece, mas sou. Dava o primeiro beijo e já estava planejando filhos. Só que aquilo passava depois de uma semana e meia”, conta.





A química entre Caroline e Gabriel Santana começou no período inicial de Malhação. Os dois se aproximaram quando a atriz, de 22 anos, sentia-se mal por não ter formação acadêmica parecida com a dos colegas, pois foi descoberta graças ao trabalho como modelo.





“Criei um vínculo grande com o Gabriel na época da preparação. A gente acabou virando um casal inesperadamente, até porque não fizemos o teste juntos. Quando não consigo fazer a cena, ele me ajuda. A mais marcante foi a do ônibus, quando Cléber vai embora. Choramos muito, porque passa pela cabeça tudo o que já vivemos”, revela.

Mesmo com os elogios que vem recebendo, Caroline diz que a ficha demorou a cair. “Você tem de saber lidar. Crítica negativa, pra mim, é muito difícil. É o meu primeiro trabalho, quero agradar todo mundo, receber elogios, mas não é assim que funciona. Tem gente que gosta da personagem e outros que odeiam. Aprendi isso de uma forma construtiva”, garante. (Estadão Conteúdo)