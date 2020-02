Neste domingo, Eliana e Tiago Barnabé visitam o Marrocos

(foto: Jana Pepe/SBT)





Neste domingo (2), Eliana e Tiago Barnabé, ou melhor, Narcisa (foto), se aventuram por um dos países mais fascinantes do mundo, o Marrocos. A dupla descobre as curiosidades, a riqueza cultural e os mistérios de Marrakech. Além de conhecer um pouco da história e das tradições marroquinas, eles percorrem famosos pontos turísticos, com seus jardins, palácios e hotéis luxuosos. A temporada teve até passeio de dromedário pelo deserto. O programa Eliana vai ao ar às 15h, no SBT/Alterosa.





(foto: Instagram/reprodução)



Começam as gravações

de O anjo de Hamburgo





Em seu Instagram, o ator Rodrigo Lombardi divulgou uma foto das primeiras cenas de O anjo de Hamburgo, parceria da Sony com a Globo. A série mostra a trajetória de Aracy, mulher do escritor Guimarães Rosa. Funcionária do Itamaraty na Alemanha, ela ficou conhecida por ajudar judeus perseguidos pelo regime nazista a virem para o Brasil. A protagonista é interpretada por Sophie Charlotte, enquanto coube a Rodrigo o papel do autor mineiro. Na imagem (foto), já caracterizado como Rosa, o ator escreveu: “Dia normal em Hamburgo. Esperando um táxi”. As gravações vêm sendo realizadas em Buenos Aires, devidamente “transformada” na cidade alemã. Dirigida por Jayme Monjardim, a atração deve estrear no segundo semestre.





Zico na TV Brasil





Ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, o craque Zico é o convidado deste domingo (2) do programa No mundo da bola (TV Brasil). Em homenagem ao carioca, que completa 67 anos em março, será apresentada a primeira parte da entrevista do “Galinho de Quintino” ao jornalista Sergio du Bocage. Durante o bate-papo, ele fala sobre o início da carreira, a chegada ao Flamengo e a família. Em quase 90 minutos – duração de uma partida de futebol –, Zico relembra situações inusitadas de sua trajetória nos gramados e revela fatos que poderiam mudar o rumo do camisa 10. O programa vai ao ar às 21h.





Inscrições na Rede Minas





Autores de obras de ficção, documentário, reality, animação, jornalismo e entretenimento têm novo espaço para divulgar seu trabalho. Até 11 de fevereiro, a Rede Minas recebe inscrições para o edital de fluxo contínuo destinado a credenciar material audiovisual que poderá ser transmitido por ela. O objetivo é destacar projetos que, geralmente, não são exibidos em outros canais de sinal aberto. Informações: redeminas.tv/edital-de-credenciamento.





Poliana terá novo diretor





Ainda não se sabe muito sobre a nova fase de As aventuras de Poliana. Mas uma coisa é certa, além de Sophia Valverde continuar no papel da protagonista. Ricardo Mantoanelli assumirá a direção-geral da segunda temporada da novela. A primeira ficou a cargo de Reynaldo Boury. Mantoanelli é parceiro antigo do SBT: dirigiu capítulos dos folhetins Carinha de anjo e Chiquititas, além dos programas Pousada do Ratinho e Patrulha salvadora.



***





Por falar na trama de Iris Abravanel, a novela acaba de ganhar adaptação para os palcos dirigida por Zé Henrique de Paula e escrita por Fernanda Maia, também responsável pela direção musical do espetáculo. O elenco do folhetim vai participar. A turnê passará por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras cidades.





ON

Para a nova temporada de Casa brasileira, no GNT. Um dos episódios mostrou a residência do príncipe dom João Orleans e Bragança, em Paraty (RJ). Foi um passeio pela história e pela arquitetura do Brasil.





OFF

Fora de hora, que mescla notícias com humor na Globo, ainda não decolou. É um Tá no ar, mas sem tanta inovação. Uma pena, pois o time de comediantes é de primeira, com

destaque para Marcelo Adnet.