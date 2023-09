Ouro Preto vai ter escultura de 30 toneladas na entrada na cidade

681

A peça erguida a 12 metros, feita por um tipo de rocha classificada como serpentinita, será inaugurada neste sábado (16/9) e recebe o nome de Pepita II (foto: Divulgação/PMOP)

Uma escultura de 30 toneladas que representa a forte presença mineral em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, será o mais novo símbolo da cidade histórica. A peça erguida a 12 metros, feita por um tipo de rocha classificada como serpentinita, será inaugurada neste sábado (16/9) e recebe o nome de Pepita II.

A estrutura que ficará no trevo de entrada da cidade Patrimônio Cultural da Humanidade foi montada nessa segunda-feira (11/9) e chamou a atenção dos moradores da região que brincaram com novo ponto turístico da cidade.

O escultor e autor da obra, Sérgio Machado, explica que a obra Pepita II embora gigante ela tem o traço marcante do minimalismo e ressalta o contraste, base do conceito do barroco, mas em um novo marco totalmente contemporâneo. O escultor e autor da obra, Sérgio Machado, explica que a obra Pepita II embora gigante ela tem o traço marcante do minimalismo e ressalta o contraste, base do conceito do barroco, mas em um novo marco totalmente contemporâneo.

Dentre os contrapontos da obra, Sérgio Machado conta que a escultura mesmo com aspecto pesado vai parecer leve e flutuante a quem a admira. Para isso, haverá iluminação especial pela noite, que vai permitir a apreciação de vários ângulos, onde a imensa pedra parece flutuar.

“A serpentinita é parente próxima da pedra sabão, tão característica de Ouro Preto, e também tem parentesco com o granito. Presente no mundo inteiro, há séculos ela é usada em importantes construções, o piso da entrada do Vaticano, por exemplo, é feito de serpentinita”, explica.

O prefeito de Ouro Preto e presidente das Associações das Cidades Históricas de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo, afirma que a obra simboliza a riqueza mineral da região sendo fruto do trabalho artístico do escultor brasileiro Sérgio Machado, com o patrocínio da Gerdau. “A escultura será um marco portal e em breve saudará todos que adentram a nossa querida cidade”.

Além da escultura permanente, está aberta no Museu Casa dos Contos até 15 de outubro, a exposição Pepita. A mostra traz a pesquisa do artista em detalhes e expõe com pinturas, desenhos e esculturas um relato da criação de Pepita II.

A serpentinita é parente próxima da pedra sabão (foto: Divulgação/PMOP)

Repercussão

Nas redes sociais da prefeitura, moradores comentaram sobre a nova escultura da cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Em tom de brincadeira um internauta disse que “está no jeito de colocar uma corda e fazer um balanço”.

Outro morador acredita que a população deveria ser consultada para a escolha da obra que vai representar a cidade. Uma moradora fez alusão ao trecho do poema ‘No meio do caminho’, de Carlos Drummond de Andrade – “...no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho...” - que assim como o autor, questiona o progresso vindo da mineração.