123 Milhas: Ministérios do Turismo e da Justiça investigam cancelamentos

681

123 Milhas suspendeu os pacotes e emissão de passagens aéreas promocionais (foto: Pexels/divulgação) 123 Milhas. A decisão de suspender as promoções foi anunciada nessa sexta-feira (18/8). O Ministério do Turismo avalia a situação como "grave". O Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça e Segurança Pública vão investigar a suspensão dos pacotes e a emissão de passagens da linha promocional da agência de viagens. A decisão de suspender as promoções foi anunciada nessa sexta-feira (18/8). O Ministério do Turismo avalia a situação como "grave".





"O Ministério do Turismo já acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), avalie a instauração de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos, identifique todos as pessoas atingidas e promova a reparação de danos a todos os clientes prejudicados", informou a pasta, em nota. "O Ministério do Turismo já acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), avalie a instauração de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos, identifique todos as pessoas atingidas e promova a reparação de danos a todos os clientes prejudicados", informou a pasta, em nota.





Ainda segundo o Ministério do Turismo, os órgãos estão empenhados em buscar "mecanismos que evitem que situações semelhantes voltem a se repetir e na responsabilização de empresas que, porventura, tenham agido de má-fé"





123 Milhas suspende pacotes





A agência de viagens digital 123 Milhas anunciou ontem a suspensão de pacotes e emissão de passagens aéreas da linha "Promo", que oferecia valores abaixo dos praticados no mercado. Clientes que já receberam passagem, e-ticket ou localizador estão com as viagens garantidas, segundo a empresa.

A 123 Milhas afirma que devolverá o valor pago por meio de vouchers, acrescido de correção monetária ao mês de 150% do CDI --título de dívida negociado entre bancos que acompanha a taxa básica de juros. Os cupons valerão apenas para outros produtos do site (passagens aéreas, hotéis ou pacotes).