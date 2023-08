Ei você, ganhador da Mega, temos um roteiro de luxo pra te mostrar

681

As melhores praias de Portugal se encontram ao Sul do país. A região de Algarve é bastante procurada por turistas europeus e brasileiros nesta época do ano (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)

O que você faria se ganhasse uma bolada na Mega-Sena? Mudaria da cidade e iria morar em um condomínio fechado, de frente para praia? Trocaria de carro ou viajaria? Para quem deseja e, tem uma conta bancária recheada, queremos apresentar uma experiência de luxo para conhecer Portugal – em um roteiro de viagem de Lisboa ao Algarve – de uma forma totalmente diferente.





Esse roteiro seria ideal para o sortudo de Contagem, na Grande BH, que acertou os seis números do sorteio 2614 da Mega-Sena, levando R$ 22.746.383,38, no dia 25 do mês passado. E quem sabe, logo mais, você encontre a sorte e possa, também, sonhar em viajar para Portugal já como milionário? A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (2/8), às 20h, um prêmio estimado em R$ 50 milhões no concurso 2617 da Mega-Sena.

Leia também:









Viagem exclusiva

Visitar Lisboa em um dos bondinhos elétricos que circulam a capital portuguesa é fazer uma viagem no tempo e na história. Quem visita a cidade pela primeira vez, vai se encantar com o percurso (foto: Carlos Altman/EM)







O grupo português Tivoli comemora o 90º aniversário lançando uma nova experiência única que ficará para sempre na memória. O Timeless Tour by Tivoli é uma nova oferta de 10 noites totalmente desenhada sob medida para os hóspedes desfrutarem de uma viagem entre os hotéis de cinco estrelas da marca em Portugal, recheada de luxo, conforto e aventura.

Ao entrar num Tivoli, o hóspede vai sentir que chegou o momento de abrandar o seu ritmo e desfrutar de uma atmosfera de pura tranquilidade. Liberte-se, esqueça as horas e conte o tempo apenas pela soma de experiências vividas, onde o charme clássico se encontra com os rituais modernos para tornar tudo perfeito.

O roteiro sugerido é começar por Lisboa no Tivoli Avenida Liberdade – berço da história da marca, passando depois pelo Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, e seguir para o Tivoli Carvoeiro e Tivoli Marina Vilamoura, no Algarve. O roteiro levará os hóspedes ao longo do que de melhor Portugal tem para oferecer, descobrindo as estradas mais pitorescas, as artes, serviços locais e as lojas mais típicas, com o glamour de fazer este passeio num carro antigo, para trazer o verdadeiro carácter dos anos de 1930.













O Timeless Tour by Tivoli inclui:













1º DIA

Suíte presidencial do Tivoli Avenida Liberdade, no coração de Lisboa (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Transfer em carro de luxo do Aeroporto de Lisboa para o Tivoli Avenida Liberdade





• Estadia na Suíte Presidencial do Tivoli Avenida Liberdade





• Café da manhã no quarto





• Tratamento Anantara Spa Jet Lag Revival (duas horas)





• Jantar exclusivo com harmonização de vinhos na Cervejaria Liberdade



















2º DIA

Joias da coroa: visita guiada às oficinas e à história da Leitão & Irmão, uma das mais antigas casas de ourives de Lisboa. Artigos feitos com prata há mais de 140 anos (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Experiência Artística: Visita ao Atelier Leitão & Irmão





• Reserva de jantar em restaurante assinado por Chef português de renome (custo adicional)





























3º DIA

Localizado no rooftop do Hotel Tivoli Avenida da Liberdade, em Lisboa, o restaurante Seen busca proporcionar uma vista incrível da cidade e do Rio Tejo (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)





• Tempo livre para desfrutar do hotel e explorar Lisboa





• Reserva privada numa das luxuosas lojas da Avenida da Liberdade





• Cocktail no Sky Bar Lisboa





• Jantar no SEEN Lisboa





















4º DIA

Que tal viver a experiência do chá das Rainhas no Tivoli Palácio de Seteais? Algo nunca imaginado tem tudo a ver com a atmosfera de luxo e charme (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Check-out no Tivoli Avenida Liberdade





• Transfer de Lisboa ao longo da costa de Cascais e da serra de Sintra





• Visita ao Cabo da Roca: O ponto mais ocidental da Europa continental





• Parada para almoço à beira-mar em Cascais (custo adicional)





• Experiência de elétrico em Sintra





• Check-in e estadia na Suíte Real do Tivoli Palácio de Seteais





• Experiência Chá das Rainhas no Tivoli Palácio de Seteais





• Prova de vinhos com petiscos na Sala de Vinhos de Colares















5º DIA

No quinto dia de roteiro, o turista terá a tarde livre para desfrutar o Palácio de Seteais ou explorar Sintra (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Café da manhã no restaurante Seteais





• Visita guiada histórica ao hotel





• Visita ao Palácio da Pena ou Palácio de Monserrate ou tratamento selecionado no Anantara Spa





• Almoço piquenique nos jardins de Seteais





• Tarde livre para desfrutar do palácio ou explorar Sintra





• Experiência Dining Delight no Salão Nobre do palácio











6º DIA

No caminho até o Algarve, uma estadia no resort Carvoeiro (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)

• Café da manhã no restaurante Seteais





• Check-out no Tivoli Palácio de Seteais e transfer até ao Algarve





• Almoço na Comporta





• Passeio panorâmico ao longo da costa até ao Algarve com paradas sugeridas nas praias locais: Comporta, Porto Covo, Arrifana, Sagres, Burgau (4-5H) Ou viagem direta pela Autoestrada A2 (2H30) (mediante preferência do hóspede)





• Check-in e estadia na Suite Carvoeiro do Tivoli Carvoeiro





• Experiência de jantar com harmonização de vinhos no restaurante The One





















7º DIA

Imagine desfrutar esta vista do Algarve em almoço piquenique de frente para o mar? (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Café da manhã no restaurante MED





• Caminhada ao longo dos Sete Vales Suspensos (opcional)





• Almoço piquenique ou experiência Dining Delight no Belvedere





• Tarde livre para aproveitar o resort ou explorar Carvoeiro





• Tivoli Spa Ritual de Intimidade: Ritual de spa exclusivo para casais (duas horas)

















8º DIA

Hospedado no Marina Vilamoura, o visitante poderá apreciar e passear em um dos iates ancorados no local (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)

• Café da manhã no restaurante MED





• Manhã livre para aproveitar o resort ou explorar Carvoeiro





• Check-out no Tivoli Carvoeiro





• Visita e Almoço ao Morgado do Quintão: Produtor local de vinho





• Visita a atelier de olaria tradicional de Porches ou Passeio de barco pela costa e grutas (opcional)





• Transfer até Vilamoura





• Check-in e estadia na Suite Presidencial do Tivoli Marina Vilamoura





• Cocktail no The Argo Cocktail Bar





• Jantar no Pepper's Steakhouse





























9º DIA

Momento relax na piscina do Tivoli Marina Vilamoura (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



•Café da manhã no restaurante Voyage





• Visita matinal ao Mercado de Loulé e à exposição de artesanato local da Loulé Criativo





• Almoço no Purobeach Vilamoura





• Tarde no Purobeach Beachfront ou Poolside





• Glee Afternoon Tea ou Chocolate & Wine Delight no Glee Boutique Café





• Experiência Dining Delight na suite















10º DIA

No último dia de roteiro, um passeio por belas paisagens de falésias do Algarve (foto: Tivoli Hotels/Divulgação)



• Café da manhã no restaurante Voyage





• Tivoli Spa Red Carpet Ritual (duas horas)





• Dia livre para desfrutar do resort ou explorar Vilamoura









• Check-out no Tivoli Marina Vilamoura







História





Inaugurado em março de 1933, o Tivoli Avenida Liberdade logo se tornou um verdadeiro marco da cidade e ponto de encontro de celebridades, chefes de estado, atores, artistas e realeza. Em 1955 juntou-se à marca o Tivoli Palácio de Seteais, um palácio do século 18 na histórica vila de Sintra, e na virada do século, em 1999, a marca adicionou os seus primeiros resorts nos principais destinos turísticos do Algarve, em Vilamoura – com o Tivoli Marina Vilamoura e a sua localização única – e também no Carvoeiro, à beira da falésia, com o Tivoli Carvoeiro. Em 2006, a Tivoli Hotels & Resorts lançou-se fora de Portugal ao adquirir a sua primeira propriedade no Brasil: o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Salvador da Bahia, seguindo-se o Tivoli Mofarrej São Paulo, em fevereiro de 2009.













Para mais informações, visite www.tivolihotels.com/en . Instagram @TivoliHotels