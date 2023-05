Cidade histórica promove festival com foco na experiência da mineiridade

681

Ouro Preto sedia a terceira edição do Festival de Turismo e Cultura com palestras, culinária mineira e shows musicais (foto: Edésio Ferreira/EM )



O que é ser mineiro? A mineiridade é um conjunto de características culturais, sociais e históricas que são típicas do estado de Minas Gerais. Ela se manifesta na forma de uma culinária rica e saborosa, com pratos como o pão de queijo e o feijão tropeiro, além de tradições religiosas, festas populares e um modo de vida mais tranquilo e acolhedor. A mineiridade também é marcada pelo respeito às tradições, pela hospitalidade e pelo jeito simples e autêntico de ser dos mineiros.





A 3ª Edição do FESTUR - Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto propõe um imersão no universo da mineiridade. O evento ocorrerá entre amanhã (1/6) e sábado, no Centro de Artes e Convenções da UFOP. A cidade histórica mineira é um dos destinos turísticos mais procurados por turistas nacionais e do exterior. Com seu patrimônio preservado, Ouro Preto tem muitos atrativos para seus visitantes, como o Museu da Inconfidência, a Igreja de São Francisco de Assis, a Mina da Passagem, o Parque Estadual do Itacolomi e a Feira de Artesanato.





Mais uma vez, o evento se mostra como a melhor oportunidade para municípios, circuitos turísticos e empresas do setor apresentarem seus produtos, serviços e roteiros turísticos para um público ávido em conhecer as belezas e delícias de Minas. Além disso, o encontro abre portas para a realização de grandes negócios e para estimular demandas aos destinos mineiros.





O evento propõe ainda o enriquecimento das relações entre as governanças locais e regionais (públicas, privadas, terceiro setor e sociedade civil), no sentido de fortalecer ações que contribuam para a diversificação da economia e geração de emprego e renda por meio do turismo.





Este ano, o FESTUR tem como tema o Turismo Criativo %u2502 Turismo Inteligente, com foco principal no posicionamento para o "Turismo de Experiências", na qual objetiva estimular o potencial criativo dos setores relacionados à cadeia produtiva do turismo. Seja pela transferência de conhecimentos, seja pela conexão de marcas e destinos, ou seja, pela experiência da mineiridade.





Durante os três dias, o Festival apresentará uma programação diversificada, incluindo a presença de mais de 60 expositores de várias regiões do estado. O acesso ao Festival é gratuito, sendo necessário inscrições para as atividades técnicas como palestras, painéis, talks, oficinas e cozinhas show, que terá no primeiro dia a curadoria do Senac como projeto "Primórdios da Gastronomia Mineira".





O Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto é uma realização do Ouro Preto e Circuito do Ouro Convention & Visitors Bureau - Pres. e CEO Márcio Abdo de Freitas, e da CM Business Hub - CEO Cássia Regina Neves, que apostam na conexão entre os setores e na potencialização das cadeias produtivas por meio da promoção de produtos e serviços das cidades e Circuitos Turísticos Mineiros.