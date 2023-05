Se o mineiro ama um queijinho, se souber do queijão Canastra vai pirar

Queijos produzidos da Serra da Canastra ganharam o mundo em diversas premiações internacionais (foto: Aprocan/Divulgação)

Se tem uma coisa que o mineiro ama de paixão é o queijo. Se forem os produzidos e premiados queijos da Região da Serra da Canastra, então, aí, nem se fala. Não bastasse consquistar, ano após ano, os melhores prêmios em concursos nacionais e no exterior, os produtores renomados de lá não param de inventar. No último fim de semana, foi produzido na cidade de São Roque de Minas o maior queijo da Canastra já visto. Foram usados 300 litros de leite e o queijo tem 500 milímetros de diâmetro.

Esse queijo gigante foi produzido para estudar como será o comportamento da cura, uma vez que é feito com a mesma massa de um queijo canastra comum. “Sabemos que cada queijo tem sua identidade, sabores e aromas bem diferentes, o tempo de cura, também influencia muito. Fizemos um experimento e queremos ver o resultado”, explica Jordane Macedo, diretor da Culturar e ex-jurado no mundial do queijo em Araxá em 2021.



Ivair José de Oliveira e Lúcia Oliveira, produtores premiados do queijo Canastra, resolveram se juntar a Jordane Macedo para produzir um queijo canastra com aproximadamente 30 quilos, batizado de “Canastra Imperial”.





“Este queijo que fizemos é o menor, para termos referência para produzirmos um ainda maior ainda produzir este ano, em um evento na Serra da Canastra", conta Jordane. Ele explica que os maiores produzidos até então são o queijo Canastra Real que tem cerca de 6kg, e o Capivara, que são usados 200 litros.

Para enriquecer ainda mais essa experiência, o amigo e chef Ivo Faria foi convidado para participar da ação e preparou uma receita usando o queijo do Ivair para celebrar este momento.



Vale ressaltar que o queijo do Ivair é premiado internacionalmente com medalha Super Ouro no Concurso Mundial da França em 2019 e 2021 (Mondial Du Fromage) e nacionalmente com 4 medalhas de Bronze e 1 de Prata no Concurso Prêmio Queijo Brasil.





Estima-se que a cura desse queijo vai durar até seis meses. Serão vendidos cunhas dele e toda a renda será revertida para o Asilo José Moraes de Oliveira e Lar Maria Nolvinha da Costa de São Roque de Minas.





Rota do Queijo Canastra

Depois do sucesso que foi o evento do Made in Minas Gerais na Serra da Canastra, produzido pela Culturar em parceria com a Prefeitura, em comemoração aos 84 anos de São Roque de Minas em dezembro de 2022, foi criada a Rota do Queijo Canastra.





“Sempre que ia à região de São Roque de Minas, apesar de conhecer diversos produtores, procurava uma forma de visitar os que não tinha acesso ou ainda não conhecia. Foi dessa vontade e em poder compartilhar parte do meu saber e gerar a oportunidade ao turista, que juntamente com a Aprocam, selecionamos algumas das dezenas de fazendas da região, para “culturar” a arte de fazer queijo.





Após o término do evento, Jordane colocou em prática o desejo de sinalizar bem a região e criou uma rota do queijo Made in Minas, que permite às pessoas se locomoverem facilmente.



“Criamos uma forma interativa de as pessoas se movimentarem na região e saber onde está o que procuram. É tudo interativo, a pessoa clica no número do mapa e logo abre o nome da fazenda produtora do queijo, horário de funcionamento e um link direto para navegação até onde deseja ir. É o resultado de um trabalho de pesquisa de várias pessoas, da minha paixão pela cultura gastronômica e das pessoas que cuidam deste tesouro mineiro”, completa Jordane.





Estão sendo instaladas dezenas de placas dentro do roteiro. Nelas contém um QR- Code, que de mesmo de dentro do carro o turista aponta a câmera do celular que já direciona para a rota do queijo. Saiba mais aqui





