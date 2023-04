Conheça um paraíso em Guarapari muito além da Praia do Morro

A Praia da Bacutia se encontra na Enseada Azul, um complexo de belíssimas praias localizadas no litoral Sul de Guarapari (foto: Vitor Jubini/Mtur)

"Guarapari me remete à infância, a encontros de amigos, vizinhos e parentes nas férias de janeiro. Na verdade, minha cidade inteira, Itabira, ia pra lá todos os anos. Era como se estivesse em Minas, só que com mar. A minha primeira vez na cidade foi em 1986, tinha uns 11 anos na época. Foi uma experiência incrível. Depois de quase 9 horas de viagem, congestionamento no caminho, pneus furados na precária BR 262, avistamos o mar. Assim que chegamos no litoral, meu avô parou o carro e corremos para a praia. Nunca me esqueço de ver as ondas tocando a areia e o barulho e o cheiro daquele mar azul na minha frente. Foi lindo! Já voltei à "praia dos mineiros" umas 20 vezes desde então. Conheço quase todo o Nordeste, amo a Região do Lagos do Rio, mas lá, na Praia do Morro, sempre me senti em casa. É como o primeiro namorado, a gente nunca esquece", relata a pedagoga Cláudia Tavares. Certamente, Guarapari é a primeira experiência de muitos mineiros com o mar.

Por que a cidade de Guarapari, no litoral do Espírito Santo, gera tanto fascínio nos mineiros? A resposta é simples: proximidade com Minas Gerais e custo mais em conta em hospedagem e transporte.



A região capixaba é a preferida dos mineiros desde a década de 1970 e esse sentimento foi se intensificando com o passar dos anos. Localizada a cerca de 535 quilômetros de Belo Horizonte e 55 quilômetros da capital, Vitória, a cidade tem 46 praias e enseadas. Elas, sem dúvida, são o principal motivo de Guarapari atrair tantos mineiros. São praias de águas mornas, calmas, de areia amarelada ou escura por conta da areia monazítica, conhecida por ter propriedades medicinais.



Queremos te apresentar destinos incríveis nessa cidade, que vão muito além da Praia do Morro e podem passar despercebidos por muitos mineiros.

Paraíso desconhecido

Enseada Azul é formada pelas praias de Bacutia, Peracanga e Guaibura. É o local de encontro dos jovens (foto: Marcelo Moryan/Mtur)

A natureza ao redor surpreende. O mar calmo e sem ondas é um convite ao banho relaxante. Uma faixa de areia dourada contrasta com o verde-esmeralda do mar de água morna. Estamos falando da Praia de Bacutia, cartão-postal da cidade de Guarapari, que revela um refúgio de descanso, relaxamento e contemplação. Para quem nunca a visitou, merece ser conhecida.

Com suas águas cristalinas e calmas, é o destino perfeito para quem busca um lugar tranquilo para relaxar e curtir a natureza. Localizada na Enseada Azul, a praia tem uma extensão de cerca de 500 metros e é cercada por falésias, que tornam a paisagem ainda mais bonita. Além disso, a areia dourada e fina é ideal para caminhar e praticar esportes. Ao apreciar a tranquilidade e o visual da praia, o visitante tem a sensação de estar no paraíso.

Uma das principais atrações da Praia de Bacutia é o mergulho. A água é cristalina e a temperatura é agradável, o que permite boa visibilidade de espécies marinhas e uma experiência única para os mergulhadores. Na alta temporada e feriados, a praia recebe diversas atividades, como shows, torneios de vôlei e competições de pesca.

Outra opção para quem visita a Praia de Bacutia é fazer uma caminhada até a Praia dos Padres, de acesso difícil, mas que oferece uma vista incrível e um mar ainda mais tranquilo.

Em família

Distante a 10 quilômetros do Centro de Guarapari, a Praia de Setiba oferece boa opção de lazer aos visitantes (foto: Vitor Jubini/Mtur)

Já bem conhecida e popular entre os mineiros, a Praia de Setiba é uma das mais belas de Guarapari. Ela é conhecida por suas águas cristalinas e ocupa uma ampla faixa de areia que se estende por mais de 2 quilômetros. Bastante movimentada durante o verão, ela atrai turistas também de todo o estado do Espírito Santo. A praia oferece uma ótima estrutura para os visitantes, com quiosques, bares, restaurantes e área de lazer para as crianças.

A praia é bastante tranquila e segura, com águas calmas e rasas, sendo uma excelente opção para quem quer relaxar ou praticar atividades como stand up paddle, caiaque e mergulho. Além da beleza natural, a Praia de Setiba também é um importante ponto de desova das tartarugas-marinhas, que ocorre entre os meses de setembro e março. Acompanhar a chegada das tartarugas à praia é uma experiência única e emocionante.

A Praia de Setiba está localizada a cerca de 10 quilômetros do Centro de Guarapari. Ela é uma excelente opção para quem busca uma praia bonita, movimentada e com ótima infraestrutura, para passar um dia agradável com a família ou amigos.

Um parque à beira-mar

Lagoa de Caraís, em Guarapari, Espírito Santo, é a principal atração do Parque Estadual Paulo César Vinha. (foto: SEAMA/Divulgação)

O Parque Estadual Paulo César Vinha é uma unidade de conservação de proteção integral em Guarapari. Criado em 1994, tem o objetivo de proteger uma área de Mata Atlântica remanescente, além de preservar a fauna e a flora locais. Tem 11 quilômetros de praias.

O local tem vegetação rasteira, trilhas, praias, mirante, áreas alagadas e a Lagoa dos Caraís, uma lagoa com águas vermelhas que fica na beira do mar e é a maior atração do local. O acesso à lagoa pode ser caminhando cerca de 2,5 km a partir da sede administrativa do parque ou alugando um caiaque e atravessar a lagoa remando.

Com uma área total de cerca de 1.500 hectares, o parque abriga uma grande diversidade de ecossistemas, como florestas densas, campos de altitude, brejos e riachos. O parque oferece diversas opções de trilhas ecológicas, que permitem aos visitantes conhecerem a beleza natural da região e riquezas naturais. Além disso, o parque oferece outras atividades, como camping e observação de aves. A visitação é controlada e é preciso agendar a visita para garantir a entrada no parque. Não deixe de levar protetor solar, boné ou chapéu, água e lanche para o passeio porque. O local não tem nenhum tipo de comércio.

Outras praias famosas de Guarapari são a Praia do Morro, Areia Preta, Castanheiras e Namorados — todas são boas para quem procura banho relaxante ou piscinas naturais.



A mais famosa e conhecida entre os mineiros, a Praia do Morro oferece várias opções de hospedagens, quiosques e bares (foto: Marcelo Moryan/Mtur)

Praia do Morro

A mais conhecida e frequentada pelos mineiros, a Praia do Morro é a mais urbanizada e estruturada de Guarapari. Ao longo dos cerca de 4 quilômetros de extensão da praia, o visitante encontrará diversos quiosques, banheiros e duchas, além de ciclovia no calçadão. Nas areias, sempre há vendedores ambulantes oferecendo guarda-sol e cadeira para aluguel, além de picolés, milho e queijo coalho, por exemplo. No verão e feriados vive lotada.

Areia Preta

Essa é uma das praias do Centro de Guarapari e como o próprio nome já indica, ela tem uma parte de sua areia bem escura, conhecida por ter propriedades medicinais, a chamada areia monazítica.

Praia das Castanheiras

Muito tradicional entre os veranistas, a Praia das Castanheiras é uma das mais movimentadas na cidade, onde fica o burburinho de Guarapari. Ela tem sombra natural feita pelas árvores - as castanheiras -, águas super claras e limpas, além de piscinas naturais formadas no período de maré baixa. O local é uma ótima opção para famílias com crianças.

Praia dos Namorados

Vizinha da Praia das Castanheiras, a Praia dos Namorados é uma praia bem pequena, com cerca de 70 metros de extensão. Ela também tem águas calmas e conta com um quiosque próximo para quem busca por estrutura.