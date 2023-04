Pela 1ª vez, cidade de Tiradentes é destaque na Semana da Inconfidência

Tiradentes tem importância histórica como local embrionário para os ideais de liberdade dos inconfidentes (foto: Leandro Couri)



Nas montanhas de Minas Gerais, ecoou um grito de liberdade. De homens corajosos e leais, que sonhavam com autonomia e igualdade. Mas a coroa portuguesa silenciou a Inconfidência com crueldade. Nessa terra de brava gente, se ergueram sábios, poetas, sonhadores, soldados que lutavam pelo ideal de uma país livre. Homens de coragem como Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e padre Toledo lutaram com sangue, suor e lágrimas por desejo de justiça. Mas a traição os cercou e a coroa portuguesa os capturou. Tiradentes pagou com a vida e os demais, o exílio, nessa sofrida partida. Hoje, são lembramos como heróis da pátria brasileira.





Pela primeira vez, as comemorações do Dia da Inconfidência, no 21 de abril, vão conectar Ouro Preto e Tiradentes, duas cidades marcadas pela memória da Inconfidência Mineira. A primeira é reconhecida como o epicentro do movimento de luta pela independência da coroa portuguesa e que teve Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim José da Silva Xavier (o Tiradentes), o padre Carlos Correia de Toledo, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o coronel José Silvério dos Reis dentre os seus principais integrantes.





Já a cidade de Tiradentes se relaciona com a Inconfidência não apenas pelo nome que homenageia Joaquim José da Silva Xavier. Afinal foi ali, quando ainda era conhecida como Vila de São José, em 1788, que aconteceu uma das primeiras reuniões dos inconfidentes. O encontro foi realizado na casa do Padre Toledo, situada na Rua Direita, e teve o formato de um grande banquete que comemorou o batizado de dois filhos do advogado e escritor Alvarenga Peixoto com Bárbara Heliodora. Tomás Antônio Gonzaga participou da festa com outros convidados, e juntos eles começaram a imaginar o movimento de luta pela liberdade e pela democracia.

Em Ouro Preto, as comemorações do Dia da Inconfidência está marcada para o dia 21/4, às 10h, na Praça Tiradentes (foto: Ane Souz/Divulgação)

É a partir de todo esse repertório, que, além dos ritos oficiais, acontecerá, anualmente, a partir de agora, a Semana da Inconfidência. Em Ouro Preto, a programação será do dia 14 a 21 de abril, com a tradicional entrega de Medalhas da Inconfidência, no dia 21, a partir das 9h no Centro de Convenções, seguida de cerimônia, às 10h, na Praça Tiradentes com a presença do governador Romeu Zema.





Em Tiradentes, a celebração se estenderá de 14 a 23 de abril. A ideia é que as duas programações fortaleçam, assim, conexões criativas, a partir da transversalidade entre a cultura, a educação e o turismo, contribuindo para a valorização e o desenvolvimento da arte em suas diversas linguagens e da economia da criatividade.









"Síntese de união entre o passado e futuro"

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, a iniciativa contribui para o reconhecimento do legado da Inconfidência e como ele segue reverberando nos dias de hoje. “A Semana da Inconfidência Mineira funda e consolida nosso ideal de nação livre e independente. Em maior instância, pela originalidade na cultura barroca mineira, híbrida na forma e na raça, o entendimento de originalidade da cultura nacional. Esse ideal de liberdade reverbera pelos séculos e reforça o entendimento de que em Minas Gerais somos livres para ser, viver, aprender, empreender e criar. Hoje se desdobra no respeito às diferenças e baseados no princípio de uma cultura da paz. Preservar e celebrar a história é criar pertencimento e futuro com os pés na terra e sempre com a liberdade, expressa na nossa bandeira, como síntese e união entre passado e futuro”, pontua.





“Esta será a primeira vez que vamos celebrar a Inconfidência Mineira com diversas atividades ao longo dos próximos dias, tendo os moradores de Ouro Preto e região como protagonistas das festividades. Teremos atividades também em Tiradentes, fortalecendo o legado de garantia da democracia e liberdade”, divulgou o governador Romeu Zema, durante o lançamento do projeto, realizado nessa quarta-feira (12/4), no Palácio da Liberdade.





O presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, ressaltou a pertinência desse projeto, que dá novos contornos a uma celebração iniciada pelo então governador Juscelino Kubistchek, em 1952.

“Estamos resgatando a presença do povo nas festividades. Este é o grande mérito do governador Romeu Zema e do secretário Leônidas Oliveira: trazer o povo novamente para celebrar essa data. E isso acontece agora com atrativos tão sedutores que poderão trazer muito turistas. Essa conjugação de cultura e turismo é muito interessante. O turismo acaba sendo a resposta socioeconômica dos investimentos na cultura. Isso está dando resultados porque Minas Gerias despontou na frente do turismo no Brasil”, disse Oswaldo.













Programação de Ouro Preto - Conexões





Durante oito dias, uma intensa programação cultural e gratuita contemplará diversos projetos de Ouro Preto, em especial ações voltadas para história, arte, cultura e educação, mobilizando moradores e turistas que visitam o município. Será um período em que o público, de todas as idades, terá a oportunidade de se conectar com vários espaços da cidade.

As escolas do município também farão parte desse projeto, por meio do programa Estação das Histórias. Contadores de histórias e escritores, como Marcelino Xibil, Juvenal Bernardes e Nana Bernardes, se apresentarão nesses espaços, circulando pelos bairros e distritos de Ouro Preto.





A cidade receberá artistas de todo o estado, e as apresentações acontecerão de maneira descentralizada. Além da Praça Tiradentes e ruas do centro, oito bairros e o distrito de Antônio Pereira serão palcos da festa. Dentre as atrações musicais já confirmadas estão as Orquestras do SESI e SESC; o show “Quatro irmãos”, que reúne Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo Borges; a Banda Makondo e Silvia Gomes; e a Escola de Música e Espaço Cultural Samba Preto ChoroJazz.





Além desses nomes, haverá apresentações com grupos da cultura tradicional, que fazem parte do projeto Sons do Brasil, como Zé Pereira, a Guarda de Moçambique Santa Efigênia, a Berimbalada (Cortejo de Berimbaus), além de artistas de Ouro Preto e o cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical Sérgio Pererê.















Programação de Tiradentes - Mineiridades





Em Tiradentes, a programação vai acontecer nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de abril. Além dos atos cívicos previstos para o dia 21 de abril, com hasteamento de bandeiras, desfile das escolas municipais, apresentações da banda do Exército, da banda Ramalho, haverá ao longo desses dias um destaque especial para a cozinha mineira.





No Largo das Forras será montado o espaço Mineiridade, cuja abertura será realizada no dia 14, a partir das 16h. Os queijos mineiros, os cafés e as quitandas serão protagonistas. O público poderá apreciar essas delícias e aprender mais sobre o preparo de cada uma delas com cursos de torra de café, maturação de queijos e harmonização com vinhos, dentre outros.





Atrações culturais também vão agitar a cidade. No dia 15, o violeiro Chico Lobo se apresentará no Largo das Forras, às 21h. No dia 21, haverá apresentação do Quinteto Bravíssimo. E todos os dias, a partir das 15h, acontecerão intervenções teatrais, no Largo das Forras.





No dia 19, será realizado o Banquete da Inconfidência, a partir das 20h, na Rua Direita. Serão servidas refeições para até mil pessoas.





Confira a programação detalhada da Semana da Inconfidência







Ouro Preto: de 14 a 21 de abril





Dia 14 - Núcleo de Arte FAOP - Antônio Dias





9h às 17h - Sextas Abertas: Evento Multicultural Série de Oficinas, Feira, Mostra, Shows e Intervenções





Dia 14 - Praça Tiradentes e Anexo do Museu da Inconfidência





Programação fHist – Festival de História:

10h às 18h - Caminhão Museu

11h – Aulão no Caminhão - África Brasil – Macaé Evaristo / Após o

AulãoConexão SambaPreto: Vivência com Tambores.

21h - Festival de Histórias: Show com a Banda Macondos





Dia 15 - Praça Tiradentes e Anexo do Museu da Inconfidência





Programação fHist – Festival de História:

10h às 18h - Caminhão Museu

14h - 20h - Série de Conferências, Lançamento de livros e Debates

19h - Show com Silvia Gomes





Dia 15 - Praça Tiradentes





16h - Estação das Histórias com Marcelino Chibiu

18h – Festival Já Raiou a Liberdade – Os Sons do Brasil: Cortejo Berimbalada





Dia 16 - Pracinha do Padre Faria





9h - 12h – Dia de Brincar





Dia 16 - Anfiteatro Alto das Dores





14h as 18h – Conexão Pagode da Resenha





Dia 17 - Escola de Antonio Pereira





10h – Conexão SambaPreto: Vivência com Tambores

Dia 17 - Escola Juventina Drummond





10h – Estação das Histórias nas Escolas





Dia 17 - Museu Boulieu





20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Os Sons do Brasil: O Sopro das Bandas





Dia 18 - Estadual de Ouro Preto – Bauxita





10h – Conexão SambaPreto: Vivência com Tambores





Dia 18 - Quadra do Veloso





18h30 – Núcleo de Formação em Dança





Dia 18 - Museu Boulieu





20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Os Sons do Brasil: Show com Erilka Curtis

e Samba de Sobra





Dia 19 - Escola Dom Pedro





10h – Conexão SambaPreto: Vivencia com Tambores





Dia 19 - Escola Monsenhor João Castilho Barbosa





14h – Estação das Histórias nas Escolas





Dia 19 - Museu Boulieu





20h – Festival Já Raiou a Liberdade - Sons do Brasil: Regional da Barra –

Chorinho Brasileiro.





Dia 20 - Escola Izaura Mendes – Piedade





10h Estação das Histórias nas Escolas





Dia 20 - Casa de Cultura Negra





19h – Vivencia: A Música Congadeira





Dia 21 - Centro de Convenções de Ouro Preto





9h Cerimônia de Entrega de Medalhas da Inconfidência





Dia 21 - Praça Tiradentes





10h Cerimônia Praça Tiradentes





Dia 21 - Casa dos Contos





15h – Exposição Fetiche de Madeira - Cícero Alves dos Santos "O Véio"

Dia 21 - Praça Tiradentes





A Partir de 15h - Intervenções artísticas Passa na Praça que a arte te abraça:

17h - Orquestra de Câmara do Sesc

21h - Show “4 Irmãos”: Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo

Borges

Tiradentes: de 14 a 23 de abril





Local: Largo das Forras





Dia 14 – Sexta-feira





16h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

17h - Torra de café com Jack Robson

20h - show Marina Lunara e banda

20h – Jantar nos restaurantes da cidade

21h - Encerramento das atividades

Dia 15 – Sábado

10h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

10h15 - Oficina de iniciação ao café especial com Jack Robson

11h - LANÇAMENTO DO LIVRO Lançamento do Livro “Poesias e Sentimentos: Uma Ode à Marilda” - Escritor Dr. André Luiz Ciulla Bohmgahren

11h30 - Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

12h - Almoço nos Restaurantes da cidade;

13h - minicurso sensorial e torra

14h – Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

15h – Show Acordes dos Montes

16h - Oficina Late Art com Vagner Zamburi

17h- Show João Chaves

18h – Minicurso de Maturação de queijos com Hugo Q’jaria Ouro Canastra

20h- Jantar nos restaurantes da cidade

21h show Chico Lobo – 60 Anos

22h- Encerramento das atividades

Dia 16 – Domingo





10h - Abertura dos Stands no espaço Mineiridade: Queijos/ cafés e quitandas

10h15 - Torrefação

11h - Aula de quitanda ao vivo (Largo das Forras)

12h - Almoço nos restaurantes da cidade;

14h30 - Show de viola Curió

16h - Encerramento das atividades





Dia 19 - Quarta-feira





19h - Banquete da inconfidência





Dia 20 - Quinta-feira





21h30 - Show com Seresta Rios ao Luar





Dia 21 - Sexta-feira





9h - Atos Cívicos – Hasteamento das bandeiras, desfile das escolas municipais, banda do Exército, banda Ramalho, assentimento do Fogo da Liberdade.

13h a 18h - Mineiridade, quitandas na praça e confecção de Artesanatos

21h - Show Quinteto Bravíssimo

23h - Encerramento





Dia 22 - Sábado





13h a 18h - Mineiridade quitandas na praça e confecção de Artesanatos

21h - Show Banda Batukelê

23h - Encerramento





Dia 23 - Domingo





16h - roda de samba da Inconfidência