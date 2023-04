A BH que ninguém conhece quer conquistar o visitante pelo paladar

“Vocês sabem que lugar é este em Belo Horizonte? Vou dar algumas dicas: o conjunto arquitetônico, no qual faz parte, completa 80 anos este ano. Este local foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer… e aí já sabem?” E a resposta, meio tímida de alguns, como ‘Savassi, Santa Tereza, Buritis’, mostra que o público desconhece mesmo BH.

Belo Horizonte levou para a WTM, em São Paulo, uma réplica da Casa do Baile com suas curvas orgânicas, seus azulejos e, ao fundo, projeções de belas imagens da capital mineira. Entre as atividades de divulgação, a Belotur ( órgão de turismo de BH) levou para o estande na capital paulista experiências gastronômicas e etílicas de forma diferente e ousada.





Quem comanda o quiz de BH é a chef Marcela Azevedo, que se identifica como a “alquimista do quintal’. Para um público ávido por novidades, Marcela apresentou aos visitantes uma experiência sensorial única: ter a oportunidade de apreciar uma boa comida de boteco em forma de drink comestível. Bugou o cérebro? Bem, quase isso.

Chef Marcela Azevedo ofereceu aos visitante drinks comestíveis em forma de comida de buteco (foto: Carlos Altman/EM)

Especializada em mixologia molecular, a chef explora os sabores em, digamos, novos formatos comestíveis. Na apresentação da feira, Marcela levou um gostinho do Mercado Central de BH aos presentes. Como ela se auto-intitula de louca e bruxa, a alquimista serviu uma versão do famoso jiló mineiro, onde, degustado de uma só vez na boca, gera uma explosão sensorial que se faz presente.





Marcela é a maior entusiasta na divulgação de Belo Horizonte. "Se BH não tem mar, vamos pro bar. Belzonte é a capital dos bares, botecos e afins. É o único lugar do mundo que existem 5 botecos em cada esquina. Santa Tereza, que o diga! O que eu trago aqui é uma viagem gastronômica pelos sabores e temperos de Minas". finaliza.





Na apresentação aos visitantes do estande de BH, Marcela serviu um “butecão dos mercados”: caviar de cahaça com pimenta rosa, mini azeitonas, conserva de jiló e “porcoquinho’ (lasca de torresmo defumado). A novidade foi bem aceita e, na visão de muitos, a sensação de que eles foram transportados em um dos botecos do baixo-Centro da capital mineira.





A presença da chef é a proposta de vender BH como capital do turismo de experiências. Além das belezas como o Conjunto da Pampulha, Patrimônio pela Unesco; do Circuito Liberdade, dos Parques Municipais; a Belotur que atrair mais e mais visitantes para conhecer um capital mineira vibrante, envolvente e jovem.