Desfile no estande de Minas mostra uma prévia do que vai acontecer em BH

O que a moda tem a nos dizer? Qual relação entre desfiles e turismo. Quais as mensagens a roupa e o corpo passam? Em Minas, a moda é um evento cultural e político. Ela faz parte da essência do povo mineiro. Várias cidades vivem, respiram e transpiram moda. Não é de hoje, Minas sempre foi celeiro de grandes nomes do universo criativo como Mary Arantes, Ronaldo Fraga, Victor Dzenk, Graça Ottoni entre tantos outros.





Todos, designer-artistas que, antes mesmo apresentar as suas peças nas passarelas, movimentaram dezenas ou centenas de pessoas em torno de uma ideia, de um conceito. E se a moda é um importante produto cultural da mineiridade, ela deve fazer parte do portfólio turístico do estado. Tanto, que o governo de Minas Gerais apresentou na noite desta terça-feira (4/4), um desfile com expoentes da moda made in Minas, no estande montado na Feira WTM, em São Paulo. Na pequena mostra, modelos desfilaram criações de quatro marcas mineiras: Apartamento 03, Barbara Bela, Plural e sapatos de Debora Germani.





Circuito Liberdade

Sérgio Rodrigues, presidente da Fundação Clóvis Salgado, fala da importância do Circuito Liberdade em BH (foto: Carlos Altman) Para o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigues, essa mostra apresentada é uma pequena prévia do que os mineiros vão poder ver no próximo dia 10 de abril, quando o Palácio da Liberdade será palco para o desfile de moda com vai reunir cerca de 50 estilistas mineiros na Passarela da Liberdade. "Este grande artigo que nós temos é a moda mineira. Ela vem com tudo na passarela, lançando luz sobre novos criadores e promovendo e divulgando suas peças para o Brasil inteiro. O Circuito Liberdade é um ambicioso projeto que existe na capital mineira que congrega cerca de 40 equipamentos culturais. No dia 10, a moda estará presente e será protagonista no circuito. A moda sintetiza várias manifestações artísticas, alí você tem: design, artesanato, artes plásticas, música, enfim, vários profissionais se unem para fazer os desfiles. E não poderia ficar de fora do Circuito Liberdade, conclui.

Público vibra com o desfile no estande de Minas na WTM, que contou com quatro marcas mineiras (foto: Carlos Altman/EM)

A apresentação de hoje contou também com trilha sonora elaborada pelo DJ Bittencourt (Bitt) especialmente para o evento. Em diálogo com o conceito do desfile, a trilha exaltou a mineiridade. O desfile na WTM também serviu de divulgação para Minas Trend, que é um dos principais eventos de lançamento de moda do país e cuja 29ª edição, entre os dias 19 e 21 de abril, está marcada para ocorrer no Minascentro, em Belo Horizonte.