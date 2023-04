Batuques, cachaça e pão de queijo: Minas leva pra SP a alma da mineiridade

O relógio marcava 18h quando, na caixa de som, reproduziu as badaladas de sinos de igrejas barrocas mineiras, que anunciavam a ‘hora de Maria'. Neste momento, a matriarca do grupo Congos e Caiapós de São Benedito, de Poços de Caldas, Dona Orlanda Gonçalves entoou o cântico de boas-vindas. A rainha do congado e mãe de santo, com seus quase 90 anos, pediu aos orixás licença para que o cortejo pudesse pisar no chão sagrado de Minas com cerca de 200 metros quadrados, que foi 'transportado', de hoje até quarta-feira (5/4), para um estande icônico na Feira WTM, maior evento latino-americano de Turismo, que deu início nesta segunda-feira, em São Paulo.

Grupo de congado de Poços de Caldas agita o estande de Minas no primeiro dia da WTM, em SP (foto: Carlos Altman)

O rodopiar do grupo mineiro de povos originários ( indígenas e descendentes de escravizados) atraiu atenção dos presentes da feira, que por alguns alguns minutos, entenderam o significado da palavra mineiridade: um povo alegre, que vibra com o sincretismo religioso com a força dos tambores e a beleza dos estandartes. Entre olhares de admiração e contemplação, celulares registravam o espetáculo de cor, canto e fé.









Minas para Minas. Minas para o Brasil. Minas para o Mundo.

Leônidas Oliveira, secretário de Turismo de Minas destaca a diversidade e a força das manifestações culturais em MG (foto: Carlos Altman)

E é assim que o estado quer ser reconhecido: um destino com potencial turístico que se destaca para atrair mais visitantes daqui e do exterior. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), Leônidas Oliveira, maior entusiasta do que é ser mineiro, deixa bem claro: “Minas é isso tudo. Só estava meio escondida... Estamos juntos todo mundo, jogando luz por sobre as montanhas, vales, sertões e veredas. É luz sobre a mineiridade. Estamos juntos acendendo os holofotes... como num grande palco que é nosso território. Mostrando a grandeza da alma mineira, expressa na arte e na cultura compreendida agora na sua forma ampla: diversa, sem preconceitos. Livre. É isso que Minas é. A liberdade mora em Minas.

Presença do governador

Pela primeira vez, um governador de Minas Gerais participa da WTM, que este ano completa 10 anos. O chefe do executivo mineiro Romeu Zema visitou o estande de Minas Gerais e fez dois importantes anúncios para estímulo e desenvolvimento do setor de turismo no estado: assinatura de protocolo de intenções com a CVC, uma das maiores operadoras de viagens do Brasil, para promover o destino Minas Gerais, especialmente as cidades históricas do estado; e o lançamento oficial da feira turística “Travel Next Minas” para geração de negócios no setor.

“Temos 40 cidades históricas em Minas. Dezenas de parques, centenas de montanhas, rios, cachoeiras. Temos a faca e o queijo na mão para fomentar e divulgar Minas como destino de viagem. Tivemos em Belo Horizonte: o melhor réveillon, o melhor carnaval. É preciso firmar parceria com o setor privado para desenvolver o potencial turístico do estado. Há um bom tempo vejo a valorização da nossa cultura única. O jeito de ser mineiro, do modo de agir e conversar é sempre bem visto, pelo menos, é o que acontece comigo. Por isso, Minas tem seu valor e merece destaque”.

Mais um passo importante para o turismo no estado será a disponibilização de pacotes especiais para as cidades históricas de Minas Gerais pela CVC. Conforme o acordo assinado, a Secult ficará responsável pela capacitação dos agentes de viagens da CVC que estiverem designados para venda dos destinos prioritários de Minas. E Belo Horizonte será a sede da 1ª edição da Travel Next Minas, agendada para os dias 23 e 24 de junho deste ano. Conectar as principais operadoras de turismo e agências de viagens aos destinos e fornecedores do trade turístico é um dos grandes objetivos da iniciativa, que servirá como vitrine para Minas Gerais estimular a compra de passagens e o potencial turístico mineiro. A feira vai acontecer no Centro de Eventos do Power Shopping Centerminas e espera receber cerca de 3 mil profissionais de turismo e mais de 300 marcas expositoras.

Mineiridades

Queijo, sinos, igreja barroca, cachaça, oratórios…na parte externa do estande de Minas, ícones que estampam a mineiridade. Dentro, ‘um pedacim’ do Mercado Central e uma mini galeria de arte, que expõe fragmentos da genialidade do artesanato Ser Tão Mineiro, feita do barro, madeira, tecido, lágrimas, suor, sangue e fé, de várias regiões de Minas - em cada canto, um encanto. E na travessia de um ponto a outro do estande, duas pirâmides projetam luz, sombras, imagens e formas com imagens espelhadas de Minas. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Gustavo Penna e pelo designer Gustavo Greco, ambos premiados e reconhecidos no Brasil e internacionalmente. O resultado foi um estande mais aproximado da ideia de galeria de arte, cultura e turismo, baseado nas paisagens e tradições mineiras.

No estande, entre um copo de café, um gole de cachaça e um dedo de prosa ( tá mais pra mão cheia), o visitante pode provar as delícias daqui: tem queijo fresquinho com doce leite pastoso. Tem cebola caramelizada, tem rosquinha da roça e biscoito amanteigado ( divino e viciante prazer) do Café CopaCozinha, que levou o Mercado Novo para São Paulo. E na grande instalação audiovisual, o visitante encontra um espaço acolhedor, que traduz a hospitalidade mineira e oferece um aperitivo de como é estar entre Montanhas, riachos, cachoeiras e vales de Minas Gerais.

A WTM Latin America 2023 segue com programação na capital paulista até quarta-feira (5/4). A feira reúne, em um mesmo espaço, expositores de todo o segmento turístico, com ofertas de novos produtos, tecnologias e destinos.