`Para impactar, pra emocionar', diz arquiteto sobre o estande de Minas

“Tenho profunda paixão de ser mineiro. Gosto de cachoeiras, riachos, passarinhos. Sou montanheiro. Este espaço que vamos apresentar na feira em São Paulo é uma coisa para impactar, pra emocionar. Nele, o visitante aprende e apreende o que é ser Minas. Será um lugar de recortes, quem for ao local vai ter a experiência do que é viver em Minas. Será uma grande galeria de arte, cultura e turismo”, emociona-se o arquiteto Gustavo Penna ao apresentar o projeto do estande que o governo de Minas Gerais levará à WTM, maior feira latino-americana de turismo, na semana que vem, entre os dias 3 e 5 de abril, em São Paulo.

Proporcionar uma experiência capaz de transportar o visitante para lugares icônicos de Minas Gerais, como as igrejas barrocas, o Mercado Central de Belo Horizonte, as montanhas, os casarios coloniais. Esta é a proposta do governo de Minas, que participa pela primeira vez da Feira, que está em sua 10ª edição.

A convite da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, o arquiteto Gustavo Penna em parceria com o designer Gustavo Greco criaram um espaço conceitual do que Minas tem de melhor. Em 200 metros quadrados, o visitante vai se deparar com as paisagens naturais mineiras, com a força da arte e da cultura do estado. Um ambiente acolhedor e que busca traduzir a hospitalidade mineira: “o movimento das serras, telhados coloniais, cristais, grutas, águas dos rios, cachoeiras e fontes vão mostrar sabores, saberes, fazeres e toda a natureza interior dessa gente boa e incrivelmente criativa. Minas é grande, quem te conhece não esquece jamais”, pontua Gustavo Penna.

Um grafismo feito em MDF recortado vai revestir toda a área externa do estande. Nele, há referências da cultura mineira como sinos, igrejas, portas e janelas e o famoso copo lagoinha. No centro do estande, haverá duas pirâmides espelhadas, onde serão projetadas imagens dos destinos turísticos de Minas Gerais. A que se encontra no solo, terá 90 centímetros de altura. A do topo, suspensa, conta com 2.37 metros de altura. Elas vão funcionar como grande instalação audiovisual e o objetivo é oferecer um gostinho de como estar em Minas.





“Juntamos os nossos times de design e arquitetura para representar um pouco da alma de Minas, uma alma que é bold, cheia, abundante em ideias, em dimensões, em histórias que se ligam pelas suas cidades. É farta em cultura, gastronomia, crença ( e desconfiança). É rica em criatividade, tradição e em olhares para o futuro que vão além de suas montanhas. Minas não se resume. Ela é Gerais”, comenta Gustavo Greco





Ao trazerem a forma de triângulo, as pirâmides remetem à bandeira de Minas Gerais e ao simbolismo que também baseia a campanha “A Liberdade Mora em Minas”. “Nossa bandeira, de inspiração iluminista, passa a mensagem de uma cultura da paz e de respeito às diferenças. Ressalta a receptividade, o acolhimento do povo mineiro e sua mesa farta, sendo essas características essenciais da mineiridade, observa Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo.





Esse, certamente, deverá ser um dos principais ambientes do estande. Instagramável, o público poderá se entreter e registrar em fotos e vídeos as projeções de lugares icônicos de Minas Gerais. Além das famosas bonecas em cerâmica do Vale do Jequitinhonha, haverá também uma arquibancada que apresenta uma seleção de artesanato mineiro produzida por 24 artistas mineiros contemplados na 5ª edição do Prêmio Sebrae Top 100 de artesanato. A mostra é realizada com apoio do Servas.

Congado e desfile de moda





O espaço contemplará um local para conversas e reuniões além de um bar/café com produtos locais para degustação. “Teremos a Minas dos sabores, com um pouco do Mercado Central e do Mercado Novo lá em São Paulo. Na programação, vamos levar para a WTM um grupo de Congado, de Poços de Caldas; um violeiro, de São Lourenço e um desfile de moda, como importantes registros culturais. Minas são muitas, queremos elevar e ‘vender’ Minas Gerais a essa potência máxima e colocar o estado no lugar que ele merece”, finaliza Milena Pedrosa, secretária adjunta de Cultura e Turismo.