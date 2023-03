De onde vem a cachaça mineira que conquistou a medalha de ouro em Londres?

Prêmio conquistado na terra do uísque é o reconhecimento da cachaça premium produzida em Minas Gerais (foto: Seleta/Divulgação)

Que o mineiro é bom de copo, é de conhecimento de todos. Não é à toa que a ‘cachacinha’ feita aqui não para de ganhar prêmios no Brasil e no exterior. Na semana passada, a cachaça Seleta Antônio Rodrigues conquistou a medalha de ouro no Global Spirits Master 2023, evento que aconteceu em Londres, na Inglaterra. E não é de hoje. A cachaça premiada já venceu diversos outros prêmios. Em 2021, foi finalista na categoria melhor destilado de cana-de-açúcar do mundo (com envelhecimento com mais de três anos), no International Sugarcane Spirits Awards e também conquistou medalha de ouro em 2020 na 19º edição do Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil.

Mas o que ela tem de diferente para chegar ao topo? A cachaça Seleta Antônio Rodrigues tem aparência dourada intensa, límpida e brilhante. Os aromas são adocicados, com notas de caramelo e amêndoas e o sabor é intenso, com buquê complexo, que remete a nozes, madeira tostada e taninos. De baixa acidez, possui um toque agradável bastante aveludado.

“A cachaça Seleta Antônio Rodrigues é considerada uma verdadeira joia líquida, uma bebida única e feita para quem quer sentir o real sabor da tradicional cachaça mineira. Ela é envelhecida por sete anos em carvalho francês, o que a concede aroma adocicado com notas de caramelo, uma aparência dourada brilhante e sabor intenso. Constatar que a cachaça Seleta agrada aos mais exigentes paladares através de um prêmio internacional renomado é um grande orgulho para nós, que nos empenhamos em valorizar e mostrar o potencial da cachaça dentro e fora do país”, explica o diretor executivo da Seleta, Gilberto Luiz Soares.

A garrafa de 750 ml possui graduação alcoólica de 42% e é ideal para paladares aguçados e exigentes. Combina com doces raros e requintados, chocolates e frutas, além de castanhas variadas. Pode ser também servida para acompanhar carnes, e pratos intensos. Para quem interessar, o preço da garrafa da cachaça Antônio Rodrigues varia entre R$ 399 a R$ 2.400.

E de onde vem esta preciosidade?

Localizada no Norte de Minas, Salinas é famosa pela produção de cachaças premiadas internacionalmente. Hoje, este produto é patrimônio cultural imaterial (foto: Agência Minas/Divulgação)

Vem lá de Salinas, no Norte de Minas. A região é o mais importante polo nacional de produção de cachaça de alambique com mais de 50 marcas e produção anual que gira em torno de quatro milhões de litros. Além da Antônio Rodrigues, outras cachaças são reconhecidas internacionalmente são: Anísio Santiago (antiga Havana), Canarinha, Salineira, Beija-flor, Salinas, Indaiazinha e Asa Branca. A cidade também é conhecida pela qualidade do requeijão e da carne de sol, pelas tradições, pelo folclore e pela produção agropecuária. Mas nada lhe dá mais notoriedade do que as suas famosas cachaças.

Museu da Cachaça abriga mais de 1700 rótulos em exposição (foto: Agência Minas/Divulgação)

O município tem outras atrações como as festas juninas, a corrida e caminhada de Salinas, o Festival Mundial da Cachaça, as jazidas minerais e o artesanato. A joia líquida produzida na região tem sido adotada como elemento de identificação para a estruturação turística. Em 2012, foi inaugurado o Museu da Cachaça. Existem aproximadamente 1700 rótulos da bebida distribuídos no prédio. Além disso, os visitantes têm a opção de participar de cursos sobre as etapas de preparação da cachaça e na Sala do Aroma vão sentir a diversidade de sabores.

Durante o mês de julho, ocorre o Festival Mundial da Cachaça, onde a diversidade de marcas é apresentada ao público, além de aperitivos produzidos com a bebida, como biscoitos e sorvetes. Vale ressaltar também que Salinas abriga o único curso superior público de Tecnologia em Produção de Cachaça, ofertado desde 2006.

O que mais visitar em Salinas?

A barragem de Salinas é local perfeito para quem gosta de atividades ao ar livre, como pesca, natação, esportes aquáticos e passeios de barco (foto: Prefeitura de Salinas/Divulgação)





Barragem: O grande lago proporciona aos turistas contato direto com a natureza, a prática de esportes náuticos, proporcionando assim uma estada agradável e um retorno tranquilo e saudável, além de segurança e bem estar.

Mercado Municipal: O turista que visita o mercado encontra boa comida de preço acessível, artesanato, legumes, verduras, frutas, laticínios e doces produzidos na região. Lá você vai encontrar o famoso requeijão e vai poder levar casa a famosa carne de sol da região