Duas cidades mineiras entram no ranking dos melhores destinos do Brasil

Pela primeira vez na premiação, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, se destaca por suas belezas como o histórico Passadiço da Glória

Se não bastasse o título de patrimônio da humanidade, conferido pela Unesco em 1999, Diamantina, a cidade do ex-presidente Juscelino Kubitschek e Chica da Silva – a escrava mais famosa do país –, guarda a riqueza histórica do Brasil império em suas construções coloniais, paisagens exuberantes e gastronomia requintada.

Ao passar sob o Passadiço da Glória, cartão-postal do antigo Arraial do Tijuco, o visitante é convidado a voltar no tempo e reviver o passado da cidade que teve a maior lavra de diamantes do mundo ocidental no século 18. Quando for visitá-lo, vá ao final do dia e surpreenda-se com o paredão da Serra dos Cristais ao fundo, que reluz com o dourado do pôr do sol, e cria uma paisagem de extrema beleza.

Com mais de três séculos de fundação, o município de Diamantina preserva cuidadosamente a riqueza histórica da cidade barroca, porta de entrada para o Vale do Jequitinhonha. Cheia de tradições, a cidade histórica tem um patrimônio arquitetônico, cultural e natural rico e bem preservado. Não à toa, o município entrou no hall das belas cidades do mundo agraciadas com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.