O túnel (verde) do tempo, um passeio pelo Caminho do Fidalgo

Dom Pedro II passou por este caminho ao visitar Minas, em 1881. Hoje, o lugar é usado por trilheiros (foto: Carlos Altman/EM)

Na zona rural de Lagoa Santa um caminho coberto por arbustos é refúgio de trilheiros e amantes da natureza. A estrada, que foi usada pelos antigos bandeirantes e por onde Dom Pedro II passou em sua visita à região, em 1881, hoje, serve de rota alternativa para quem deseja chegar ao Bairro da Lapinha, fugindo do tráfego da rua Pinto Alves e da MG-010.





Com mais de 2 quilômetros de extensão, o túnel verde é um daqueles lugares que provoca a sensação de que o tempo parou. O sol entra pela cobertura de folhagens e projeta no chão de asfalto sombras com desenhos harmônicos e delicados. Ao redor somente o silêncio. De vez em quando, quebrado pelo barulho de um graveto quebrado pelas rodas de uma bike de um trilheiro ou por um carro de passeio. De repente, é possível ouvir uma orquestra de cânticos de pássaros, som de cigarras e mugidos de vacas e bois da Fazenda Fidalgo bem ali perto. Um lugar desconhecido por moradores de Lagoa Santa que merece uma visita.

Histórica igreja de Sant%u2019Ana, na Fazenda Fidalgo, foi reformada e será reaberta ao público (foto: Carlos Altman/EM)



Essa região na qual se situa a Fazenda Fidalgo esteve intrinsecamente relacionada ao início da ocupação de Lagoa Santa lá no final do século 17, com a chegada do bandeirante Fernão Dias. Os registros da Fazenda Fidalgo indicam que ela foi construída antes de 1728. No local se encontra a belíssima Capela de Sant’Ana, de 1745, que acabou de ser restaurada e, pelo seu valor histórico, é tombada como patrimônio pela prefeitura de Lagoa Santa.