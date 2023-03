Mercadão Internacional: mais novo empreendimento turístico é um sucesso

Totalmente instagramável, o boeing é ponto de parada para as fotos. Local abriga bares, restaurantes, sorveterias, empório e lojas de roupas e assessórios (foto: Carlos Altman/EM)

O antigo Boeing 737-200 estacionado no pátio do Mercadão Internacional, no Bairro Vila Ipê, nos faz lembrar o quanto a cidade de Lagoa Santa está ligada à aviação. Muito por conta da base da Aeronáutica com sua vila de militar ou do centro acadêmico CIAAR ( Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica). Inaugurado no final de 2021, o espaço gastronômico é ponto de encontro dos moradores locais e visitantes da cidade.





Inspirado nos modelos dos tradicionais "mercadões" existentes no Brasil e na Europa, o empreendimento ocupa uma área de 45 mil metros quadrados e se propõe a ser um centro comercial a céu aberto com opções de lazer, gastronomia e uma área externa para grandes eventos. Neste local, o turista pode conferir bem de perto uma réplica da Maria Fumaça e tirar uma selfie em frente a parede cenográfica que reproduz um vilarejo.

Inaugurado em 2021, o Mercadão Internacional tornou-se importante local de eventos na cidade mineira (foto: Carlos Altman/EM)



Ao visitar o mercadão, o turistas terá a oportunidade de conferir uma gama de experiências como: artesanato, empório, casas de carne, peixaria, padaria artesanal, sacolão, cervejaria, casas de vinho e azeite, sorveteria, gastronomia regional e internacional - sendo mais de 20 opções de bares e restaurantes e lojas de moda e acessórios femininos. E para diversão de jovens e adultos, a agência de esportes de aventuras Inhagatu instalou no local equipamentos para a prática de escalada, arvorismo e tirolesa.





Anote na agenda: nos dias 10, 11 e 12 de março, o Mercadão Internacional recebe a 1ª edição do Encontro de Motorhome. Dezenas de veículos, que são verdadeiras casas sobre rodas, estarão reunidos em Lagoa Santa. Mas, antes de estacionar no centro gastronômico, os amantes desses veículos vão dar uma parada, nos dias 8 e 9/3, no estacionamento da Gruta da Lapinha. Outro local para apreciar as máquinas

















Mercadão Internacional

Av. Das Árvores, 290 - Jardim Ipê