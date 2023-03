"Queremos promover o turismo de contemplação", diz diretor de Turismo

Arnaldo Marchesotti vê na cidade um grande potencial turístico e está empenhado em desenvolver políticas públicas para o setor (foto: Arquivo Pessoal)

Tanto a Gruta da Lapinha quanto a Lagoa Central fazem parte de um total de nove rotas turísticas. De acordo com Arnaldo Marchesotti, diretor de turismo e cultura de Lagoa Santa, a cidade já conta com um plano de desenvolvimento turístico desde 2012: “há um planejamento de estruturar o turismo como uma indústria em potencial no município que tem arcabouço de regras para o desenvolvimento do turismo planejado na cidade. Hoje a gente tem como definição a valorização de todo nosso patrimônio, seja ele natural e histórico, tanto imaterial como material. Hoje em Lagoa Santa nós trabalhamos com nove rotas turísticas, tendo a Rota Lund como a mãe de todas”.





Ainda na definição de Arnaldo Marchesotti , gastronomia, patrimônio, religiosidade, artesanato, manifestações culturais compõem outros roteiros imperdíveis em Lagoa Santa, como, recentemente, a Rota das Doceiras – registro, promoção e divulgação do modo de fazer os doces das quitandeiras da região da Lapinha. Outras rotas entram no plano da prefeitura: Rota histórica da Fé ( Igrejas centenárias), Caminho do Fidalgo ( antiga estrada usada pelos bandeirantes), Rota das Artes ( feiras e artesanato), Rota do Centro Histórico ( Praça Dr. Lund e Igreja Matriz). “ Sabemos que 80% do público que visita a Gruta da Lapinha e o Mercadão Internacional são de fora de Lagoa Santa. Para tanto, queremos oferecer a eles esses roteiros para que fiquem mais tempo na cidade.Temos aqui algo que está ganhando destaque no Brasil, o chamado turismo de contemplação, principalmente na observação da flora e fauna na orla da Lagoa Central”, observa.





Os planos da prefeitura para o desenvolvimento turístico já incluem a ampliação do Espaço do Areião, um centro esportivo com quadras de vôlei de praia e futebol de areia, no Bairro Várzea. Para Arnaldo Marchesotti outras propostas estão em andamento. “Estamos estudando a reativação de dois imóveis abandonados na orla. O prédio abandonado da Copasa, no Bairro Joana d’Arc, nosso desejo é que lá seja o Ponto de Atendimento ao Turista e o novo CAALE ( Centro de Arqueologia Annette Laming Emperaire). Já o antigo Iate Clube poderá ser um restaurante ou café, em parceria com a iniciativa privada. Precisamos finalizar os estudos de engenharia no local para dar prosseguimento ao processo. Outra possibilidade é fechar alguns trechos da orla aos domingos e, assim, ampliar as áreas de lazer para as famílias e turistas”, finaliza.