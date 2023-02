Muito além do RS, vinho produzido no Nordeste conquista paladares

Vinícola Terranova oferece passeio no 'Vapor do Vinho'. Uma experiência única nas águas do Velho Chico (foto: Miolo/Divulgação)

O enoturismo é uma realidade na maioria dos países produtores de vinho e uma prática consolidada, inclusive no Brasil. No país onde impera a preferência pela cerveja e destilados, o consumo do vinho vem ocupando espaços. Algumas das principais regiões produtoras de vinho no Brasil que oferecem experiências de enoturismo incluem o Vale dos Vinhedos e a região da Serra Gaúcha, em Rio Grande do Sul, o Vale do São Francisco, em Pernambuco e Bahia, a região da Campanha Gaúcha, em Rio Grande do Sul e a região de Altitude Catarinense, em Santa Catarina.





As atividades incluem visitas guiadas às vinícolas, degustação de vinhos, harmonização de vinhos com alimentos, cursos, passeios pelos vinhedos e colheita da uva. Além disso, algumas vinícolas contam com hospedagem em hotéis ou pousadas que oferecem uma experiência completa de enoturismo.





Tour parte de Juazeiro, com degustação de espumantes Terranova no barco até chegar à vinícola (foto: Miolo/Divulgação)



Uma das experiências mais inusitadas do grupo Miolo fica no Nordeste brasileiro, na Vinícola Terranova, quase na divisa de Bahia com Pernambuco. É o roteiro turístico aliado ao 'Vapor do Vinho' pelas águas do Velho Chico, no Vale do São Francisco. Surpreendente, o tour parte de Juazeiro (PE), com degustação de espumantes Terranova no barco até chegar à vinícola, onde os visitantes encontram vinhedos em meio ao semiárido, além de uma estrutura composta por cantina, cave subterrânea, engarrafamento, destilaria, sala de degustação e varejo. Lá, são degustados quatro rótulos que nascem de duas safras alimentadas pelas águas do rio por meio de irrigação (gotejamento).





O enoturismo pode ser uma importante fonte de renda para as vinícolas e para as regiões produtoras de vinho, além de proporcionar uma experiência única para os turistas que buscam conhecer mais sobre a cultura local e a produção de vinho no Brasil. No entanto, é importante que o enoturismo seja realizado de forma responsável e sustentável, com o objetivo de preservar o meio ambiente e a cultura local, além de garantir a segurança e o conforto dos visitantes.





Roteiro nos terroirs

Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos (RS), recebe mais de 200 mil turistas por ano (foto: Miolo/Divulgação)







Ao investir no enoturismo, a Miolo Wine Group (MWG) aposta na atividade também como ferramenta de divulgação e promoção da cultura do vinho, além de alternativa de renda com agregação de valores para diversos setores econômicos, interferindo no desenvolvimento do trade turístico de cada região. “O consumidor procura experiências que estejam relacionadas com a identidade de cada local. É o que propomos há mais de 30 anos”, ressalta Adriano Miolo, diretor superintendente da MWG.

Quando a Vinícola Miolo abriu as portas do porão da casa de pedra erguida pelo imigrante Giuseppe Miolo para receber turistas, o Vale dos Vinhedos estava florescendo. As estradas ainda eram de chão batido. Naquela época, no início da década de 1990, a Família Miolo já dava as primeiras investidas no enoturismo, antes mesmo de o roteiro se tornar oficial. A Osteria Miolo, como era chamado o pequeno restaurante, foi onde a vinícola recebeu os primeiros grupos em torno da boa mesa italiana e de uma bela taça de vinho. De lá para cá, o turismo de experiência só cresceu e hoje a Miolo Wine Group (MWG) oferece nove atrações enoturísticas.





O Roteiro Terroirs chega para proporcionar uma viagem através de vinhos elaborados nas quatro regiões onde a Miolo Wine Group produz, sendo elas: Vale dos Vinhedos – Bento Gonçalves, RS (Miolo), Campanha Meridional – Candiota, RS (Seival), Vale do São Francisco – Casa Nova, Bahia (Terranova) e Campanha Central – Santana do Livramento, RS (Almadén). São quatro rótulos, um de cada terroir. Única no Brasil a produzir em quatro diferentes regiões vitivinícolas, a Miolo cultiva 55 variedades de uvas viníferas, além de outras 14 em fase de teste. Com isso, a marca se distingue por oferecer a maior variedade de produtos ao mercado com 112 rótulos próprios. “Nos dedicamos todos os dias do ano à nossa maior fortaleza, nossos vinhedos. Hoje são mil hectares de vinhedos próprios. É deles que nascem nossos vinhos e espumantes. E ao abrir cada garrafa e compartilhar nossa produção, estamos dividindo com todos o que de melhor sabemos fazer”, destaca Adriano Miol.









Somente no Vale dos Vinhedos são mais de 200 mil turistas por ano, número que vem crescendo de 10% a 15% a cada safra. Com o lançamento do Roteiro Terroirs, a empresa espera atrair ainda mais apreciadores em torno da cultura do vinho. A oferta na unidade se completa com o tradicional Roteiro Turístico, Roteiro dos Vinhos, Roteiro dos Espumantes e Roteiro 'Os Sete Lendários'. São cinco vivências com duração de 1h a 2h. Com exceção do Roteiro Turístico, as demais exigem agendamento prévio. O grupo inaugurou em setembro o Roteiro Enoturístico Almadén, com a expectativa de atrair 100 mil visitantes por ano. O lançamento, com 5h de duração, entra em ação durante a Vindima 2023, permitindo ao visitante degustar os ícones da MWG num almoço campeiro harmonizado.





Wine Garden na Miolo





Este ano, a Miolo disponibiliza duas abanas aos turistas como experiência para quem deseja acompanhar uma vindima (colheita das uvas) no jardim do vinho do Vale dos Vinhedos, ampliando as opções de entretenimento. Não é uma pousada, nem um hotel, mas seduz todo visitante que está em busca de uma experiência que foge do óbvio. Imagina uma cabana de madeira no meio do Wine Garden, na Vinícola Miolo. Se uma já é bom, então imagina duas. Vanguarda na criação de vivências ao ar livre, o atrativo, a cabenas com os nomes de 'O Refúgio dos Lírios' e o 'Refúgio dos Quero-queros' chegam pra enriquecer as opções do local, com mais privacidade e charme em contato com a natureza.





A cabana 'Refúgio dos Lírios' é mais reservada, com vista privilegiada para o Lote 43, vinhedo ícone do roteiro onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas de videiras trazidas da Itália, ainda em 1897. O novo espaço é ideal para curtir a dois, entre família ou amigos. Já o 'Refúgio dos Quero-queros', que fica no coração do Wine Garden, é cercado pela vibração do local. Ambas têm isolante térmico.Para tornar a experiência ainda mais palpável e temática, uma tábua especial de queijos e charcutaria regional, doces e frutas e garrafas de vinhos e espumantes. O valor é de R$ 890 por cabana.





Para a vindima 2023, os pais podem curtir o Wine Garden na Miolo com tranquilidade, pois está sendo montado um playground perto do varejo, onde a garotada poderá se divertir em segurança. Outra dica do local no período são os Gelatos by Cosí, desenvolvidos especialmente para o local nos sabores morango cremoso, brigadeiro belga e chocolate branco com limão siciliano.









TERRANOVA – Casa Nova/BA)





• Roteiro Turístico + Vapor do Vinho pelas águas do Velho Chico - R$ 30 (6 turmas por dia, 1h, degustação de 4 rótulos)





Miolo no Brasil





- 1.000 hectares de vinhedos próprios – Nossa Fortaleza.





- 04 vinícolas produtoras de vinhos e espumantes, em 04 regiões vitivinícolas do Brasil.





- Maior variedade do mercado: Vinícola Miolo (Vale dos Vinhedos/RS), Vinícola Seival State (Campanha Meridional/RS), Vinícola Almadén (Campanha Central/RS) e Vinícola Terranova (Vale do São Francisco/BA).





- 04 marcas com produtos em comercialização em território nacional e internacional.





- 112 rótulos próprios, a maior oferta em produção nacional.





- 10 milhões de litros produzidos anualmente e uma capacidade total de armazenagem de 17 milhões de litros.





- 55 variedades viníferas cultivadas e 14 novas em teste.





- 32 países para os quais os vinhos finos e nobres do grupo são exportados.





- de 900 premiações nacionais e internacionais.