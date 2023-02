Hora de recarregar as energias pós-carnaval num roteiro por Minas

Cachoeira do Mangue, na Serra de São José, em Tiradentes (foto: Marcos Michelin/EM)



Em um carnaval de milhões (de foliões, de visitantes, de lixo e dinheiro arrecadado na economia), números superlativos foram observados nos mega-blocos que desfilaram em BH. Minas Gerais tinha uma estimativa de receber mais de 10 milhões pessoas, entre turistas e visitantes locais. Pelo que se viu nas ruas, deve se concretizar ou até ultrapasar as previsões da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Os números oficiais saem nesta quinta-feira (23/2) aí teremos uma resposta se o estado se consolidou mesmo como um dos melhores destinos turísticos no carnaval no Brasil.





Depois da maratona pelos blocos da diversidade de BH, agora é hora de um detox total – tranquilidade, ar fresco, alimentação saudável e silêncio. Elaboramos um roteiro com municípios mineiros perfeitos para relaxar, recarregar as energias em lugares sagrados e místicos, buscar o autoconhecimento e ser refrescar em cachoeiras encantadoras.





Aiuruoca

Aiuruoca oferece dezenas de opções de banhos relaxantes, como a Cachoeira dos Garcias (foto: Ecoguias/Divulgacão)





Entre os 853 municípios do estado, um não teve nenhum vestígio de festa de carnaval. Isso porque, há 83 anos, Aiuruoca, no Sul de Minas, tem a tradição de fazer um pré-Carnaval e, nos dias da festa do Rei Momo, ficar em silêncio. Distante 396 quilômetros de Belo Horizonte, o destino agrada em cheio aos que buscam uma experiência de sossego e paz. "Essa história surgiu no século passado, quando o padre da comunidade proibiu a festa. Mais tarde, os moradores propuseram a comemoração do Carnaval com antecedência - e assim funciona bem até os dias atuais", conta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da cidade, Gilberto Furriel. Ele destaca que o movimento de turistas atrás de sossego e refresco em uma das 80 cachoeiras, pousadas rurais e no Parque Estadual Serra do Papagaio lotam a cidade.





Conhecida por suas paisagens naturais exuberantes, trilhas e cachoeiras. Após o período de carnaval, Aiuruoca é um destino bastante procurado por aqueles que buscam um ambiente tranquilo e contato com a natureza.Algumas opções de passeios no pós-carnaval incluem:





Trilhas na Serra da Mantiqueira: Aiuruoca está localizada no pé da Serra da Mantiqueira e possui diversas trilhas que levam a cachoeiras e mirantes com vistas incríveis. Entre as trilhas mais conhecidas estão a do Pico do Papagaio e a do Morro do Fumaça.





Cachoeiras: A região de Aiuruoca possui diversas cachoeiras, como a Cachoeira dos Garcias, Cachoeira do Fundo e a Cachoeira do Matuto, que são ótimas opções para quem deseja relaxar em meio a natureza e tomar um banho de água fresca.





Visita a alambiques: A cidade também é conhecida pela produção de cachaça artesanal, sendo possível visitar alguns alambiques e degustar os diferentes tipos de cachaça produzidos na região.





Visita ao Parque Estadual da Serra do Papagaio: Localizado na região, o Parque Estadual da Serra do Papagaio é uma área de preservação ambiental que abriga diversas espécies de fauna e flora. No local é possível realizar trilhas ecológicas e avistar cachoeiras e mirantes.





Passeio pela cidade: Aiuruoca é uma cidade histórica e conta com diversas construções antigas e atrações culturais, como a Igreja Matriz de São Mateus e o Museu Municipal





São Thomé das Letras

Casa da Pirâmide, local místico em São Thome das Letras (foto: Túlio Santos/EM)





Cravada a cerca de 1,4 mil metros de altitude, no alto da Serra da Mantiqueira e cercada por um vale rico em cachoeiras, grutas, trilhas, São Thomé das Letras reserva atrativos também por suas lendas, comunidades alternativas e locais em que se acredita serem de pura energia. Conhecida por seu forte misticismo e espiritualidade, a cidade no Sul/Sudeste de Minas atrai muitos visitantes em busca de experiências espirituais e de autoconhecimento. A cidade, localizada a 346 quilômetros de BH, está em uma região montanhosa o que a torna propícia para a prática de meditação, yoga e outras atividades relacionadas à espiritualidade. Uma das principais atrações místicas do local é a Gruta de São Thomé, uma caverna que é considerada sagrada por muitas pessoas. Acredita-se que a gruta seja um ponto de energia, o que atrai muitos visitantes em busca de cura e conexão espiritual. Outro lugar místico importante na cidade é a Pedra da Bruxa, formação rochosa turística que parece uma bruxa de perfil, é considerado um ponto de concentração de energia.





Além disso, a cidade tem muitos locais que são considerados "pontos de encontro" para pessoas que se interessam por assuntos relacionados à espiritualidade e ao misticismo, como a Casa da Pirâmidade, a Cachoeira da Lua e as lojas de cristais, tarô e astrologia. Em suma, São Thomé das Letras é um destino muito procurado por aqueles que buscam uma experiência espiritual ou mística, oferecendo muitas atividades e locais que promovem a conexão com a natureza. A secretária Municipal de Cultura de São Thomé das Letras, Francisca Josiane Cardoso Félix convida o público para conhecer cachoeiras, grutas e patrimônio cultural no pós-carnaval. "Nosso misticismo e histórias atraem visitantes de todos os cantos em busca de sossego e tranquilidade. Aproveitem para recarregar suas energias para que este novo ano seja próspero e repleto de harmonia".













Tiradentes

Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, um dos atrativos da cidade histórica no caminho da Estrada Real (foto: Alexandre Guzanshe/EM)





Famosa em todo o país pela rica pela história, religião e oferta gastronômica, Tiradentes, no Campo das Vertentes, é um daqueles destinos perfeitos para descansar e deixar a vida passar. O secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sérvulo Matias Filho conta que a cidade turística conta com igrejas, museus, o melhor da cozinha mineira e internacional em dezenas de restaurantes e a hospitalidade mineira traduzida nas pousadas e hotéis. O turista também conta com atrativos únicos como os famosos passeios de charrete e a possibilidade de visitar Bichinho, uma pequena comunidade que reúne artesãos e parece ter parado no tempo. No pós-carnaval, Tiradentes pode ser uma excelente opção para quem busca tranquilidade e um pouco de descanso após a agitação da festa.









Passeio pelo Centro Histórico: Tiradentes é uma cidade rica em história e cultura. Durante o passeio, é possível visitar a Igreja Matriz de Santo Antônio, o Museu Padre Toledo e diversas outras construções antigas.





Passeio de Maria Fumaça: A Maria Fumaça é uma locomotiva antiga que faz o trajeto entre Tiradentes e São João del-Rei, passando por paisagens deslumbrantes. O passeio é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história ferroviária do Brasil e para apreciar a paisagem.





Caminhadas pela Serra de São José: A Serra de São José é uma cadeia de montanhas que cerca Tiradentes, e é uma ótima opção para quem gosta de caminhar e apreciar a natureza. Durante a caminhada, é possível ver cachoeiras, grutas e uma flora e fauna ricas e variadas.





Visita às cachoeiras: Tiradentes é cercada por diversas cachoeiras, que são um ótimo lugar para relaxar e se refrescar nos dias quentes de verão. Algumas das cachoeiras mais conhecidas da região incluem a Cachoeira do Bom Despacho, a Cachoeira do Paulo André, a Chachoeira do Mangue e a Cachoeira da Esmeralda.





Degustação de gastronomia local: A culinária mineira é famosa em todo o Brasil, e Tiradentes é um ótimo lugar para experimentar algumas das delícias da região. Durante o passeio, é possível provar pratos como o tutu de feijão, a carne de porco com quiabo, o feijão tropeiro e diversos tipos de queijos e doces.



Visite Minas

De Norte a Sul, Leste a Oeste, Minas reserva muitos outros destinos para quem pretende curtir os proximos feriados em meio à natureza. Segundo levantamento da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult -MG), entre os atrativos listados há:





- 20 parques municipais, 44 estaduais, 6 naturais e 9 parques ecológicos;





- 1028 cachoeiras, 58 rios, lagoas e lagos;





- 10 estâncias hidrominerais;





- 22 grutas espalhadas por todo o estado, além de 9 cavernas;





- Mais de 40 trilhas registradas;





- 70 mirantes, incluindo o famoso Mirante dos Planetas, em Ibirité.





- Quase 30 represas;





- Mais de 10 fazendas para hospedagem registradas, algumas classificadas como unidades de conservação e com cachoeoiras belíssimas.