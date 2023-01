Magia em alto-mar

Lorena e Enrico Queiroz com umas atrações da Pixar, no Cruzeiro da Disney (foto: arquivo pessoal)







Mesmo para aqueles que conhecem bem os parques temáticos da Disney, é impossível não se emocionar e se divertir no reino da magia. Imagine então se os personagens criados por Walt Disney estiverem reunidos em um cruzeiro de sete dias, todos ali pertinho, para a alegria das cri- anças e, por que não, dos adultos?

É melhor você, caro leitor, se entregar a esse mundo de fantasia. Neste reino, quem manda é um casal de ratinhos, Mickey e Minnie, e os convidados especiais desta aventura em alto-mar são um monstro gigante com os pelos azuis e uma criatura com um olho gigante e braços finos e enormes.

Personagens de “Monstros SA”, Sulley e Mike fazem parte do programa Pixar Day at the Sea, no Cruzeiro Disney Fantasy, quando em um dia todos fazem a festa literalmente. Também estão reunidos nesta viagem o xerife Wo- ody e a turma de "Toy Story", Russel e Dug, de "Up – Altas aventuras" e Zezé, o bebê da família de "Os incríveis" – este último apronta em aparição no alto da chaminé do navio. No embarque, que marcou a estreia do projeto com os personagens da Pixar, a atriz Lorena Queiroz, de 12 anos, e o irmão Enrico, de 9, estavam entre os mais animados.

Castaway Cay - Cereja do bolo do cruzeiro, Castaway Cay, conhecida como a Ilha da Disney, é a última parada antes do fim da viagem. Com a beleza do local, que pode ser explorado com bicicletas, ou por quem preferir alugar cabanas, de frente para a praia de areia branca e o azul, que é cara do mar da região, a vontade que se tem é ficar por ali e esperar o próximo navio. A ilha tem uma estrutura excelente, inclusive para o almoço, que é servido em forma de churrasco. (foto: Disney /Divulgação)

Lorena, famosa pela personagem Dulce Maria, da novela "Carinha de anjo", do SBT/Alterosa, e dona de uma conta no Instagram com 8 milhões de seguidores, já carimbou o passaporte três vezes nos parques da Disney. Mas no navio foi a primeira vez. "Quando desembarcamos, ela ainda não estava acreditando em tudo que viveu. É um sentimento inexplicável", observou a mãe das crianças, Gabi Queiroz, que esteve acompanhada de Adriana Masson de Queiroz, avó dos dois.

(Mickey no hall) - A partir do momento em que você coloca os pés no navio, está dada a largada para a diversão. A entrada de cada passageiro é anunciada alto e bom som por um dos funcionários do cruzeiro. Mas nada se compara ao primeiro encontro com Mickey, Minnie e Pluto, que fazem as honras da casa, acenando da sacada do hall principal do navio. Mais divertido ainda é observar a criançada enlouquecida pelas criações de Walt Disney. Elas gritam, batem palmas, se divertem (foto: Disney /Divulgação)

O empresário mineiro Giuliano Laucas confessa que, quando disseram para ele levar os filhos a um cruzeiro Disney, achou a ideia um pouco estranha. "Veja só, sair daqui, viajar para os EUA e, ao invés de ir para Orlando, embarcar em um navio da Disney?", perguntou.

(Fla%u2019s 8 Cafe) - O embarque começa por volta do meio-dia. Os quartos com as malas são liberados depois das 15h e o navio zarpa por volta das 17h. Quem for prevenido e levar roupa de banho em uma bolsa de mão pode ir direto para as piscinas. Todo esse tempo de espera serve também para dar aquela geral, circular pelos 12 andares do navio, se situar, descobrir os pontos-chave e ganhar tempo com descobertas, que não são poucas. O Fla%u2019s 8 Cafe, inspirado em "Carros", foi meu preferido. É uma mão na roda para pequenos lanches, pizzas. Não se assuste se, ao final de sete dias, encontrar algum espaço legal, que você descobriu tarde demais. O navio é, como diz uma frase em seu interior, um lugar onde a mágica encontra o mar (foto: Disney /Divulgação)

Não bastou muito tempo para ele mudar seus conceitos turísticos com os filhos. Em todo caso, comecei a pesquisar para entender melhor, e quanto mais eu olhava mais interessado eu ficava. Realmente, a gente não faz a mínima ideia do que seja um Disney Cruise. Desde a chegada, na hora de embarcar, o encantamento é visível, com os personagens recebendo as pessoas, e com a enormidade que é o navio! As crianças ficam encantadas e os adultos surpresos." Ele não esconde a surpresa também com a qualidade da comida, farta e saborosa. "Achei que fosse só junk food. Muito pelo contrário, saladas deliciosas, comida saudável, fruta pra caramba."

(The Devil...) - Depois da adrenalina a mil, nada melhor do que um mergulho para relaxar e curtir a calmaria do mar azul cristalino. De volta para o navio, passando pelo meio do vilarejo, com carros circulando à esquerda, como no trânsito inglês, chamam a atenção pequenas indicações mostrando o sentido de evacuação no caso de tsunami (foto: Disney /Divulgação)

Navios, por natureza, são meios de transporte grandiosos. Por isso, têm que oferecer uma quantidade muito grande de atividades. O Fantasy tem 340 metros de comprimento, comporta 4 mil passageiros e tem 1.458 tripulantes de todo o mundo. Se você não fala ou não domina o inglês, volta e meia vai encontrar algum brasileiro trabalhando em um dos setores de serviços.

(The Baths) - Dois dias depois de navegação, ufa, finalmente a primeira parada em terra firme. Mas os pés não têm tempo de comemorar. Do navio, os passageiros seguem de barco, navegando cerca de meia hora, até a ilha Virgin Gorda. O passeio custa US$ 124,18 e vale muito a pena. São dois locais muito bacanas, tanto para os aventureiros quanto para a turma que gosta de águas calmas. Na primeira opção, conhecer The Bath%u2019s exige um certo preparo físico para atravessar vãos estreitos entre rochas, equilibrar-se em escadas de madeiras muito estreitas e segurar-se em cordas sobre rochas quase sempre escorregadias. O esforço, porém, valerá a pena. Ao final da trilha, o encontro com uma praia deserta, emoldurada por rochas, é de encher os olhos. Todo o trajeto é feito com um guia (foto: Disney /Divulgação)

O que faz da frota Disney ser quase uma unanimidade em serviços e atividades é justamente a assinatura, sinônimo de qualidade. E para quem vive ouvindo e se emocionando com as histórias e os personagens criados por Walt Disney é fácil se identificar, dos detalhes da decoração às festas.

Por não ser um navio feito exclusivamente para a meninada, o cruzeiro ganha em relação aos outros. Entre bares e restaurantes, são 14, onde os menores não colocam o pé. Por outro lado, a garotada tem mais o que fazer no Fantasy – Pixar at the Sea. Divididos por faixas etárias, eles têm espaços com babás e ambientes inspirados em Toy Story. Para os pré-adolescentes, existem ambientes com monitores.

(A animação) - De todas as atrações do cruzeiro, nada surpreende mais o passageiro do que o jantar literalmente animado no Anmator%u2019s Palate. Antes de fazer o pedido, o garçon solicita que cada um colora o desenho sobre a mesa, com as canetinhas à disposição. Trabalho %u201Cartístico%u201D concluído, os garçons dão prosseguimento ao serviço, enquanto o público acompanha nos telões projeção de trechos de desenhos da Disney, com cenas dos mais adoráveis almoços e jantares do mundo da animação. A emoção mesmo fica quando Mickey anuncia o grande show da noite. Em um trabalho rápido e genial, a equipe de produção do navio dá vida aos desenhos. Adultos e crianças vibram e se emocionam com a brincadeira, que é muito legal, e voltam para casa com o desenho original com o carimbo de Animador Oficial Disney (foto: Disney /Divulgação)

Para não perder nada da programação a bordo, o turista, ao embarcar, tem acesso a um aplicativo exclusivo Disney Cruise. Por meio dele, é possível acompanhar todos os eventos – dos encontros com personagens, jantares que incluem karaokês, bingos e, claro, as apresentações de espetáculos como "Alladin" e "Frozen", produções com requintes das montagens da Broadway. O teatro, que também serve de palco para exibição de lançamentos da Disney, tem capacidade para 1.340 pessoas.

O navio é divertido, mas como tudo que é Disney, o turista precisa estar preparado para as filas com fotos com os donos da casa – Mickey e Minnie – e seus amigos, Donald, Margarida, Pluto e Pateta. Cada personagem fica exatos 15 minutos em seu posto. Finalizando o tempo, outro personagem entra em cena para mais 15 minutos.

Não é tempo perdido. Enquanto a meninada permanece com os olhos vidrados, os adultos ficam encantados com a performance do personagem. É impressionante como cada um tem suas características. Todos ficam claros a cada aparição.

Ah! Se você, marmanjo, quer saber quem são, como vivem ou o que comem as pessoas que dão vida aos personagens, esqueça. No mundo da fantasia, o melhor é se jogar no lúdico e esquecer os detalhes.