Tiradentes se ilumina e festeja o Natal com programação cultural

A cidade ganhou iluminação especial para a chegada do Papai Noel, na quarta edição do Natal Tiradentes, que investe na economia local (foto: Fotos: Douglas Mendes/Divulgação)



A magia natalina está tomando as ruas históricas e culturais de Tiradentes. Em sua quarta edição, o Natal Tiradentes prepara uma programação rica em projeções, intervenções artísticas e momentos de lazer com personagens caricatos. O evento fica aberto até o dia 25. Tudo isso além do que normalmente Tiradentes oferece aos turistas. Bares, restaurantes e até prédios históricos da cidade se envolveram num mundo de luz, alegria e encantos, para receber visitantes de todo o Brasil. A expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas visitem a cidade para conhecer opções de lazer.





“Este ano, preparamos uma edição intimista para que o visitante consiga viver a cidade de Tiradentes e, ao mesmo tempo, possa abraçar a energia natalina. Queremos que as pessoas sejam parte do evento e que esse encontro deixe a sensação de união, sentimento que talvez possa ter ficado um pouco de lado nos últimos meses. Agora é a hora de segurarmos as mãos uns dos outros e propagar nossa felicidade”, convida Gabriela Barbosa, produtora do evento.





O evento faz uso da economia criativa para valorizar e representar a identidade do povo de Tiradentes. “Todo o material que temos usado para a decoração é produzido por artistas da cidade. Dessa forma, colocamos nossa gente para trabalhar e girar a própria economia. Assim, o dinheiro volta para nossas mãos e acabamos movimentando a máquina de negócios da população local. Além disso, todo tipo de serviço, como a contratação de eletricistas, manutenção e receptivo, é feito exclusivamente com colaboradores locais”, conta o produtor Luiz César Costa.





Além da interação entre os artistas, bares e restaurantes da cidade também aderiram ao movimento e vão ofertar pratos típicos e jantares personalizados para quem quiser embarcar numa viagem gastronômica de Natal.





Cerca de 15 estabelecimentos participam dessa programação. A lista de parceiros pode ser visualizada no site do Natal Tiradentes. Já em 24 de dezembro, esses locais promovem uma ceia de Natal para quem desejar ficar na cidade até a véspera do Natal.





Todo esse trabalho cruza o Largo das Forras, considerado a principal casa do Natal Tiradentes. A praça foi adaptada para receber todas as instalações que completam a programação fixa do evento, distribuída sempre entre sexta-feira e domingo, até a data que antecede o Natal. No local, pode-se observar a árvore de Natal, de sete metros, rodeada por enfeites e iluminação especial.





É nesse espaço que está instalada a Casinha do Papai Noel, onde o bom velhinho encontra as famílias para fazer fotos, em dois horários: das 12h às 15h e das 19h às 20h. Da sacada, Papai Noel fará um show entusiasmado, repleto de interações e dinâmicas para envolver os espectadores.





As tradicionais projeções natalinas não ficaram de fora desta edição. Também no Largo das Forras, a Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza será um painel para exibição de imagens natalinas.





“As imagens retratam a figura do Papai Noel em diferentes momentos, além de doces e outros produtos tradicionais da festividade, misturados às típicas construções das cidades históricas de Minas Gerais”, explica Lúcio Barbosa, produtor do evento.

ARTISTAS LOCAIS

Também em virtude da programação, artistas locais vão às ruas da cidade para cortejos e intervenções. A programação inclui uma Parada de Natal, com personagens como as pastorinhas e a Banda Ramalho, grupo local com bastante influência na região, encantando os espectadores com canções natalinas.





Aos sábados, o Quinteto Bravíssimo toma o coreto do Largo das Forras para um show embalado por clássicos desta época do ano. Outra participação digna de destaque é a do Teatro de Pedra, que apresenta um desfile oferecido pelo Tiradentes em Cena, em comemoração à edição especial 10 anos. O encontro parte da Igreja do Rosário rumando para o Largo das Forras.





Quem também dá as caras é o grupo Gê Lara, Uirapuru Canto Livre, que receberá convidados para uma cantata de Natal baseada em grandes clássicos sazonais. O Papai Noel é outro que deverá arrastar a multidão em encontros por cantos diferentes da cidade.





“O Natal Tiradentes é um espaço para toda a família, com certeza. Quem visitar a cidade nesta época certamente terá ao menos um encanto para viver aqui. Além, é claro, das incontáveis belezas naturais, locais históricos e todo o emaranhado de atrativos oferecidos por nossa terra. Visitar Tiradentes já é uma dádiva. Visitar Tiradentes no Natal, então, é uma experiência única”, convida Marcus Barbosa, produtor do evento.











Toda a programação atualizada e demais atrações podem ser encontradas no site nataltiradentes.com.br/ e pelo Instagram (www.instagram.com/nataltiradentes/) do evento.

Programação*

• 16/12, SEXTA-FEIRA





18h - Acender das luzes – Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das Forras

19h30 - Jantar de natal nos restaurantes parceiros

20h - Show do Papai Noel, na Sacada do Papai Noel - Largo das Forras





• 17/12, SÁBADO





12h às 15h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

18h - Acender das luzes – Largo das Forras

18h - Parada de Natal - saída do Centro Cultural Yves Alves rumo ao Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das Forras

19h30 - Jantar de natal nos restaurantes parceiros

20h - Cantata de Natal Gê Lara, Uirapuru Canto Livre e convidados

22h – Show com o Quinteto Bravíssimo – Largo das Forras





• 18/12, DOMINGO





12h às 15h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das Forras





• 23/12, SEXTA-FEIRA





18h - Acender das luzes – Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das Forras

19h30 - Jantar de natal nos restaurantes parceiros

20h - Show do Papai Noel, na Sacada do Papai Noel - Largo das Forras





• 24/12, SÁBADO





12h às 15h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

18h - Acender das luzes – Largo das Forras

18h - Parada de Natal - saída do Centro Cultural Yves Alves rumo ao Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das





• Forras





19h30 - Jantar de natal nos restaurantes parceiros

22h – Ceia de natal nos restaurantes parceiros

22h – Show com o Quinteto Bravíssimo – Largo das Forras





• 25/12, DOMINGO





12h às 15h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Fotos com o Papai Noel, na Casinha do Papai Noel - Largo das Forras

19h às 22h - Projeções natalinas, na Capela Senhor Bom Jesus da Pobreza - Largo das Forras





*Programaçãop sujeita a alteração sem aviso prévio