Voos flexíveis de Belo Horizonte para Orlando, ida e volta, por R$ 1.378

As ofertas são para quem tem planos de viajar para Orlando em 2023.

A 123milhas, maior plataforma de voos baratos do Brasil, acaba de lançar uma promoção surpreendente de passagens para Orlando, cidade na Florida que abriga os parques da Disney. Saindo de Belo Horizonte a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 1.378,00, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Essa promoção é para viagem em outubro de 2023.

Para viagem no mês de outubro do ano que vem há opções de compra das passagens aéreas de Belo Horizonte para Orlando pelo valor de R$ 1.615,00. Quem está no Rio de Janeiro encontra voos flexíveis para Orlando por R$ 1.408,00. Saindo de São Paulo o valor é ainda mais surpreendente: apenas R$ 1.199,00 pela ida e volta. Essas ofertas são para viagens em outubro de 2023.

As promoções para o mês de agosto de 2023 contemplam voos flexíveis de São Paulo para Orlando por R$ 1.511,00, e saindo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 1.774. Se você está interessado em viajar para curtir os parques da Disney, seja rápido. São poucas passagens aéreas vendidas pelos preços reduzidos.

Regras da promoção

As passagens dos voos flexíveis poderão ser emitidas com uma flexibilidade de 1 dia a mais ou a menos da data escolhida. As passagens podem ser parceladas em 12 vezes se o pagamento for pelo cartão de crédito. O pagamento poderá ser realizado via pix ou boleto. Essa promoção termina no sábado (06/08) ou quando forem vendidas todas as passagens aéreas promocionais.

Confira abaixo todas as ofertas de voos flexíveis para Orlando:

