Atrações de Penedo de A a Z

Fachada do histórico Clube Finlândia, shopping, restaurante remetendo aos vikings (foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS)





Penedo, RJ – Há cenas de viagem que ficam grudadas na memória, custam a descolar – e a mudança só ocorre quando se revisita o ponto de admiração com outro olhar, embora sem perder aquele gostinho de “em algum lugar do passado”. Pois tive essa sensação, leitor, em Penedo, única colônia finlandesa no Brasil e última ativa na América Latina.





Conheci a localidade na infância, quando ainda não era atrativo turístico, e voltei em março com a vontade de curtir novamente a paisagem de montanhas, saborear os pratos da região e me deliciar com o chocolate em todas as formas e variações. O tempo passou, tudo mudou, e valeu a pena o reencontro.





Parte do município de Itatiaia, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, Penedo vale a visita de A a Z, em verbos que levam o visitante a apreciar cada espaço e zanzar pelas ruas, onde não falta nem mesmo a figura do Papai Noel. Natural da Lapônia, região que abrange territórios no Norte da Finlândia, Suécia e Noruega, o bom velhinho – acreditem! – tem uma casa de veraneio em Penedo, com reconhecimento do governo finlandês. E fica de braços abertos para receber as famílias e, de forma muito especial, a garotada. Um elfo, figura da mitologia nórdica, na “pele” do estudante Gabriel Cruz Leal, de 24 anos, dá as boas-vindas e o endereço para correspondência.





Passear é um verbo fundamental em Penedo – e a cada passo se descobre que bater perna, olhar vitrines, degustar os chocolates, contemplar as águas cristalinas e descansar os olhos valem a viagem. Há artesanato, produtos típicos, cerveja artesanal e a famosa truta da região com molhos variados. Estão disponíveis pousadas para todos os gostos e, se o visitante preferir, pode se hospedar em Itatiaia (distante 10 quilômetros) ou Resende (a nove quilômetros da cidade).





MARCAS





Do portal na entrada da cidade à Praça Finlândia, passando pela Avenida das Mangueiras e Rua das Velas, o clima em Penedo é de aconchego. A história começou em 1929, quando os pioneiros vindos do país nórdico canalizaram sua energia para um modo de vida mais natural. A primeira sauna do Brasil foi construída ali, mas, hoje, procurar por esse saudável equipamento à moda dos pioneiros é perda de tempo, pois deixou de existir no distrito.





As marcas dos finlandeses não se encontram apenas nas placas de estabelecimentos comerciais, pousadas, produtos e serviços, como o correio. Elas podem ser vistas nas tradições e bem culturais, a exemplo do Museu Eva Hilden (aberto aos sábados, das 10h às 13h e das 15h às 17h; aos domingos, das 10h às 13h) e no baile típico no Clube Finlândia. A caminhada até os dois é prazerosa, ficando a um quilômetro do centro comercial.





Para quem gosta de vida ao ar livre, há de tudo um pouco. Ecoturismo, turismo de aventura, trilhas, caminhadas, passeios a cavalo, ciclismo, pesque e pague, cachoeiras e visita ao Pico do Penedinho. Como ninguém é de ferro, a noite traz o relax nos bares, restaurantes, cervejarias e cafeterias. Em alguns locais, você toma o chocolate (belga), daqueles bem espessos, e pode, pagando um pouco mais, levar a caneca para casa.