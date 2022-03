Grande Hotel Termas de Araxá volta a realizar o Festival Páscoa Iluminada

O Grande Hotel Termas de Araxá conta com um cenário de arquitetura neoclássica, sendo considerado um patrimônio histórico do Brasil (foto: Grupo Tauá/Divulgação)

O Festival Páscoa Iluminada, do Grande Hotel Termas de Araxá, no Alto Paranaíba, que já levou cerca de 100 mil pessoas em suas seis edições anteriores, retornará após dois anos paralisado devido à pandemia da COVID-19. A programação começa nesta quinta-feira (10/3) e vai até o dia 16 de abril.

Segundo informações do Grupo Tauá, responsável pela operação do Grande Hotel, a partir de tecnologia de padrão mundial, o evento contará com espetáculos de música e teatro voltados para a valorização da arte, história e fé.

A organização do Festival Páscoa Iluminada destaca quais serão as medidas de segurança contra a COVID-19 em todos os dias do evento no Grande Hotel:

%u25CF Rigor de limpeza dos quartos e higienização com sistema U.V

%u25CF Uso obrigatório de máscaras nos locais fechados

%u25CF Uso de luvas e máscaras no self-service dos restaurantes

%u25CF Álcool em gel amplamente disponível

%u25CF Alguns ambientes do hotel podem requerer agendamento prévio

%u25CF Fiscalização em pontos estratégicos de maior movimento para orientação e suporte para o cumprimento das medidas

Para os araxaenses, sendo necessária a comprovação, o valor do ingresso em todos os dias do Páscoa Iluminada é R$ 20 reais e para os visitantes, R$ 40 reais.

Os pontos de troca e venda de ingressos são o Barbosão Supermercados ou no Kamel Mega Mix Supermercados.

O Grande Hotel Termas de Araxá conta com um cenário de arquitetura neoclássica, sendo considerado um patrimônio histórico do Brasil.