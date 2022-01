Espírito Santo é um destino que vai muito além das praias de Guarapari

Pedra Azul, no distrito de Domingos Martins: local tem trilhas bem sinalizadas para orientar o visitante (foto: Leandro Couri/M)





Se você ouvir falar que o Espírito Santo (ES) é um dos estados mais incríveis do Brasil, acredite: ele é mesmo. Além de praias, montanhas, natureza exuberante com uma pedra que muda de cor, falésias e dunas, a região abrange lugares peculiares e muito interessantes. Além das famosas praias em Guarapari, procurada principalmente pelo público jovem, o Espírito Santo apresenta lugares incríveis com programas para toda família, principalmente nas férias de verão.





arque Estadual da Pedra Azul, localizado no município de Domingos Martins – região serrana do Espírito Santo, a apenas 50 quilômetros de Vitória – tem 1.240 hectares, dos quais uma parte fica aberta à visitação. Sua principal atração é a afamada Pedra Azul, uma formação rochosa com 1.822 metros de altura que ganha mais de 36 tonalidades durante o dia devido à incidência solar e, ao seu lado, está a também conhecida Pedra do Lagarto que, de fato, faz lembrar o formato do animal subindo a pedra.



Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra. Paraíso descoberto por mochileiros na década de 80 (foto: Humberto Capai/Divulgação)



O P, localizado no município de, a apenas 50 quilômetros de Vitória – tem 1.240 hectares, dos quais uma parte fica aberta à visitação. Sua principal atração é a afamada Pedra Azul, uma formação rochosa com 1.822 metros de altura que ganha mais de 36 tonalidades durante o dia devido à incidência solar e, ao seu lado, está a também conhecida Pedra do Lagarto que, de fato, faz lembrar o formato do animal subindo a pedra.

O parque apresenta trilhas bem sinalizadas, com um percurso total de aproximadamente três horas de caminhada. Entre as trilhas mais conhecidas estão as que levam até noves piscinas naturais, formadas pelo vento e pela chuva, sem contar a trilha que vai até a própria Pedra Azul e a um mirante. Vale aproveitar o passeio e visitar a Rota do Lagarto, um percurso que concentra diversos restaurantes e pousadas repletos de charme, além de vistas maravilhosas da pedra.





Praia das Falésias, que como o próprio nome indica, apresenta paredões íngremes que chegam a atingir 40 metros de altura. É um destino paradisíaco acessível, a pouco mais de duas horas de Vila Velha. Não há muita sombra nem infraestrutura de barracas ou restaurantes, mas a vista com visual rústico compensa nesse detalhe. Bem ao lado da praia, há uma lagoa tranquila com águas azuis, ótima também para um banho refrescante.



As praias em Guarapari são muito procuradas principalmente por jovens turistas (foto: Humberto Capai/Divulgação)



Outro ponto turístico bastante procurado é a, que como o próprio nome indica, apresenta paredões íngremes que chegam a atingir 40 metros de altura. É um destino paradisíaco acessível, a pouco mais de. Não há muita sombra nem infraestrutura de barracas ou restaurantes, mas a vista com visual rústico compensa nesse detalhe. Bem ao lado da praia, há uma lagoa tranquila com águas azuis, ótima também para um banho refrescante.

Já em Itaúnas, na divisa do ES com Bahia, tem um verdadeiro paraíso descoberto por mochileiros nos anos 80 – um vilarejo simples que concentra um visual rústico rodeado por manguezais, riachos, muita natureza preservada e uma atmosfera despretensiosa, onde o forró rola solto até o amanhecer.





Como se não bastasse, a praia de mesmo nome exibe dunas que chegam a atingir até 40 metros de altura. É necessário atravessar os grandes montes de areia para acessar a faixa de areia e o mar, mas o resultado é compensador. Há, ainda, ruínas de uma antiga vila de pescadores que foi soterrada pela areia na década de 60 e ainda deixa seus vestígios. Com muita paz, tranquilidade, um visual incrível e muita rusticidade, Itaúnas é, sem dúvida, um lugar que você não vai acreditar que existe no Espírito Santo.





CACHOEIRAS

município de Ibitirama, a aproximadamente 220 quilômetros da capital Vitória, a região é conhecida por ser um forte produtor de café, com um vilarejo que revela grandes belezas naturais, especialmente as cachoeiras e poços para banho.



O passeio no Trem da Montanha é uma ótima oportunidade para quem quer visitar a região serrana do Espírito Santo (foto: Trem da Montanha/Divulgação)



Para quem prefere água doce, Pedra Roxa é o ponto perfeito para descansar, recarregar as energias e ainda se refrescar. Distrito pertencente ao, a aproximadamente 220 quilômetros da capital Vitória, a região é conhecida por ser um forte produtor de café, com um vilarejo que revela grandes belezas naturais, especialmente as

A Cachoeira da Matilde também é um ótimo lugar para visitar, porém, para aqueles que buscam dar um mergulho após a caminhada de acesso, este não é o lugar ideal, pois ela não possui acesso para banho. Antes da queda d’água, entretanto, um pequeno rio forma uma espécie de praia de água doce, conhecida como “prainha”, onde é possível fazer uma pausa para se refrescar na ida ou na volta.





Cachoeira Engenheiro Reeve, ela está localizada a apenas 90 quilômetros de Vitória, na cidade de Alfredo Chaves. O caminho até a cachoeira é todo calçado, com uma passarela de acesso em um trecho de mata preservada, que leva à imponente queda d’água de 70 metros, ficando entre uma das maiores cachoeiras do estado. Os mais corajosos aproveitam suas paredes rochosas para a prática de rapel.



Ao final da Rota do Lagarto, uma pequena e simpática vila abriga alguns restaurantes e lojas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 4/3/18 )



Também conhecida como, ela está localizada a apenas 90 quilômetros de Vitória, na cidade de Alfredo Chaves. O caminho até a cachoeira é todo calçado, com uma passarela de acesso em um trecho de mata preservada, que leva à imponente queda d’água de 70 metros, ficando entre uma das maiores cachoeiras do estado. Os mais corajosos aproveitam suas paredes rochosas para a prática de rapel.

Além da Cachoeira de Matilde e da prainha, no mesmo circuito, conhecido como Caminho das Águas, é possível visitar também a Estação Ferroviária de Matilde, o túnel encantado, um mirante que dá vista para um vale, assim como outras cachoeiras.





MOSTEIRO

Quem busca a paz total que o Espírito Santo traz, o Mosteiro Zen Morro da Viagem é o lugar ideal. Localizado no município de Ibiraçu, a 70 quilômetros da capital, o local é considerado o primeiro mosteiro zen-budista da América Latina. Construído em 1974, o local fica a cerca de 350 metros de altura e tem uma vista incrível para as belezas naturais de Ibiraçu. Com um forte trabalho de preservação ambiental, o mosteiro possui uma grande área de mata preservada, o que ajuda a criar um ambiente de silêncio e contemplação da natureza.









Entre os destaques para admirar no mosteiro está um túnel com 108 Toriis, que representam a abertura para um estado divino. Há também o maior jardim Zen já construído no mundo, além de 15 grandes estátuas de Buda. O mosteiro recebe visitantes somente aos domingos, mas também é possível participar de retiros espirituais que acontecem algumas vezes por ano, cujas inscrições podem ser realizadas no site oficial (https://mosteirozen.com.br/page?_id=682).





Quem busca conhecer o estado durante as férias, o governo do estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), lançou a Temporada Verão 2022. Com o tema “Capixabear” a campanha publicitária de promoção do destino Espírito Santo tem como foco os destinos Itaúnas e Anchieta. “Nossa campanha exalta as belezas naturais, nossa alegria, nossas cores e nossos atrativos. Embalada em ritmo de forró, a peça mostra a energia de nosso Espírito Santo, os vários cenários e serviços”, destaca a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.





* Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram