Portugal volta ao planos dos brasileiros esperados para reatar o turismo

Centro de Lisboa: governo suspendeu obrigação de uso de máscara e não exigirá quarentena de vistantes, após ter optado por apresentação de teste negativo para COVID-19 (foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP - 13/9/21)





Com fronteiras liberadas desde o começo de setembro, Portugal retoma o fluxo de visitantes, na expectativa de confirmar presença entre os destinos mais procurados pelos viajantes brasileiros. As companhias aéreas TAP e Azul voltaram a oferecer voos, determinadas a avaliar a demanda para ampliar o transporte. A TAP prevê 37 voos semanais partindo de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Os passageiros que embarcarem até o fim deste mês podem optar por fazer de forma gratuita o teste para COVID-19 exigido pelas autoridades portuguesas.

Símbolo do país, Catedral de Lisboa é um dos pontos turísticos que mais atraem visitantes de várias partes, seja qual for a época do ano (foto: Edy Fernandes/Divulgação - 4/5/18)

Projeção divulgada em setembro pela TAP é expandir a grade de voos a 52 opções por semana do fim de outubro a março de 2022, além de retomar saídas de Belém, Natal e Maceió. A Azul mantém de três a quatro rotas semanais. As autoridades do turismo dos dois países esperam aumento da demanda de visitantes brasileiros motivada pelas festas de fim de ano e as férias de janeiro.

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa é outra atração que independe da estação escolhida para a viagem (foto: Maat/Divulgação - 18/7/19)

Com 73% da sua população totalmente vacinada, o país suspendeu a obrigação de uso de máscaras de proteção no mês passado. No entanto, para ingressar em território português o viajante terá de apresentar teste molecular RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque ou o teste rápido de antígeno feito no prazo de até 48 horas anteriores ao embarque.

Quando da liberação do país aos brasileiros, o decreto do governo de Portugal não mencionou a necessidade de comprovação de vacinação contra o novo coronavírus, portanto, o melhor é se prevenir portando o certificado de imunização. Com a exigência do exame negativo para a doença respiratória, o país não vai impor quarentena.

Brasil e Portugal vêm trabalhando juntos para reconhecimento dos certificados de vacinação dos brasileiros. A variedade de documentos fornecidos no Brasil é o que está dificultando a entrada do país na lista de nações cujos cidadãos já podem viajar apresentando somente o chamado passaporte da vacina.

O certificado digital da União Europeia tem sido usado em território português como medida contra a disseminação do vírus em estabelecimentos voltados para o turismo, como hotéis e restaurantes. São reconhecidos no país aqueles aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos, como os das vacinas produzidas pelos laboratórios Pfizer, Jassen, Moderna ou a AstraZeneca (Vaxzevria). A Covishield da AstraZeneca ainda não foi aprovada pela Europa.





tantas Belezas Pontos turísticos famosos em Portugal têm histórico de recepção frequente de brasileiros, como o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém e a Catedral de Lisboa; a Biblioteca Pública de Braga, no município de mesmo nome; a Baía de Cascais, na área metropolitana da capital, e grande número de vinícolas. As fronteiras do país foram reabertas aos brasileiros após um ano e meio.

Davi Damazio, diretor-geral da myWorld no Brasil, operadora da empresa travelWorld, diz que a retomada é particularmente positiva para o Brasil. “A reabertura das fronteiras, sem dúvidas, vai refletir no crescimento da economia, voltando a movimentar todo o setor. Foi uma vontade que ficou reprimida por longo tempo e que, agora, deve agitar o setor de hotelaria e turismo de todo o mundo. Apesar da empolgação, todos os profissionais do setor precisam estar atentos para conseguir atender à alta demanda de forma segura", afirma.





Paisagem de cinema Quem não faz questão de aproveitar o verão e o inverno, época de alta temporada turística em Portugal, terá um bom período para conhecer o país deste mês a dezembro. O outono oferece uma espécie de clima neutro – mais quente durante o dia e mais frio e fresco durante a manhã e a noite.

No inverno, entre dezembro e março, a diversão inclui aproveitar as estações de esqui, visitas ao Palácio da Balsa e à Igreja de São Francisco, lugares que se tornam exuberantes durante o tempo de frio. Outro ponto turístico bastante procurado nesse período é a Serra da Estrela, que fica praticamente no Centro de Portugal, com paisagens que parecem ter saído de uma cena de cinema. A temporada de verão costuma também ser aquela das viagens mais caras, sobretudo diante de cotaçõs do euro acima de R$ 6. As passagens, em geral, podem cehgar a R$ 12 mil, aproximadamente, dependendo do período escolhido pelo viajante e da antecedência com que a viagem é definida.





Santos O verão de Portugal, que tem seu ápice nos meses de julho e agosto, com temperaturas que chegam a 40°C, atrai turistas encantados por belas praias. Nas regiões do Algarve e do Alentejo, estão os locais mais procurados pelos turistas, como a Praia de Odeceixe. Um outro destino também muito procurado no verão é o arquipélago da Madeira, eleita a melhor ilha do mundo para visitar, por quatro anos consecutivos. Com dias longos que anoitecem por volta das 21h ou 22h, outro atrativo são as festas dos santos populares em Portugal. Em Lisboa, elas são realizadas em junho, numa homenagem especial a Santo Antônio.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira





AS PROVIDÊNCIAS





Como se preparar para o ingresso em Portugal





» É necessário apresentar o teste molecular RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque ou o teste rápido de antígeno feito até 48 horas antes do embarque. A comprovação do teste pode ser solicitada no momento do check-in e despacho de bagagem, no embarque e na imigração portuguesa





» A companhia aérea TAP oferece o exame gratuito aos passageiros que comprarem bilhetes com embarque previsto até o fim deste mês





» Não é necessário fazer quarentena, uma vez tendo comprovado o teste negativo para COVID-19





» O decreto do governo português que liberou a entrada de turistas no país não menciona a obrigatoriedade de apresentação de cretificado de vacinação





» Como já era exigido antes, apresentar passaporte válido e seguro de viagem internacional