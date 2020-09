Conheça as praias que foram cenário para a gravação da novela Flor do Caribe

(foto: Hotel Marsol/Wikimedia Commons)





A novela Flor do Caribe, gravada e veiculada pela Rede Globo pela primeira vez em 2013, está sendo reprisada pela emissora neste ano, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus e a impossibilidade de seguir com a produção de novas obras. Justamente por isso, os pontos turísticos que serviram de cenário para o folhetim estão enchendo os olhos dos telespectadores mais uma vez.





Passada em uma cidade fictícia chamada Vila dos Ventos, a novela tem, como palco, praias reais do litoral brasileiro, mais precisamente localizadas na região Nordeste do país, no estado do Rio Grande do Norte.Entre elas estão as praias de Pipa, Genipabu, Baía Formosa, Dunas do Rosado, Barra do Cunhaú, Currais Novos e Natal.





Conheça os atrativos de cada uma delas:

Pipa

Um dos destinos mais famosos do Rio Grande do Norte, e um dos cenários da novela, Pipa é um lugar cosmopolita e que atrai turistas de todo o mundo, por ter um conjunto de praias que reúne pontos turísticos como Lagoa de Guaraíras, Tibau do Sul, Praia do Giz, Praia da Cacimbinha, Praia do Madeiro, Baía dos Golfinhos, Praia do Centro, Praia do Amor, Praia das Minas e Sibaúma.





Além disso, Pipa tem uma variedade considerável de atrativos, visto que reúne desde atividades mais calmas e relaxantes até passeios que reservam muita adrenalina ao turista. Entre os principais e mais tradicionais passeios feitos em Pipa estão o Santuário Ecológico, passeios de barco ou buggy, arvorismo, tirolesa e tour de caiaque. Pipa encontra-se aberta atualmente.





Genipabu

Genipabu fica a alguns quilômetros do Centro de Natal, e o seu principal atrativo turístico é o passeio de buggy. Em Genibapu, esse tour, feito nas dunas, dura em média sete horas e passa por algumas praias imperdíveis: Redinha, Santa Rita, Genipabú, Graçandú, Porto Mirim, Pitangui, Jacumã e Muriú.





O passeio, ainda, passa por três lagoas – Lagoa de Genipabú, Lagoa de Jacumã e Lagoa de Pintangui. Em alguns pontos, há parada para banho e brincadeiras específicas a serem feitas nas dunas de Genipabú, como o esquibunda, no qual o turista desce, em uma espécie de prancha, sentado pelas dunas até chegar na água, e o aerobunda, uma tirolesa que vai do alto da duna até as águas da lagoa.





Nos passeios de buggy, há as tradicionais manobras nas dunas. A praia não está aberta para turistas no momento.





Baía Formosa

Baía Formosa carrega em sua paisagem uma linda vista da natureza. Distante das capitais nordestinas, o local é muito explorado por surfistas por causa das ondas. Mas em Baía Formosa há muitos outros atrativos, como passeios de buggy e barco, e também a oportunidade de acompanhar o pôr do sol do mirante da praia. Há a possibilidade, inclusive,de ver golfinhos quando estiver por lá.





O local está em pleno funcionamento turístico, em meio à pandemia, com casos zerados de COVID-19, segundo informa o site oficial da Prefeitura de Baía Formosa.





Barra do Cunhaú

A paisagem em Barra do Cunhaú também surpreende ao unir rios, praias, dunas, coqueirais, manguezais, mata atlântica e uma rica fauna em um só lugar. A praia é uma ótima opção para quem deseja relaxar e aliar lazer e sossego. Além disso, o local costuma receber muitos kitesurfistas, não à toa recebe uma das etapas do Circuito Mundial de Kitesurf.





Barra do Cunhaú fica longe da capital Natal, mas concentra uma grande quantidade de pousadas à beira-mar.





Dunas do Rosado

Dunas do Rosado, no Rio Grande do Norte, tem boa parte de seu território composto por areia fofa em um tom avermelhado, justamente em razão da junção entre litoral e aridez do cerrado. Apesar disso, o local é mantido como deserto, pois não tem infraestrutura turística. Porém, lindos passeios de buggy podem ser feitos por lá.



Currais Novos

Em visita à Currais Novos, os pontos turísticos a serem destacados são o povoado de Totoró, a Pedra do Navio, o Canyon e a cachoeira dos Apertados, a Matriz de Sant´Anna e o complexo urbano composto pelas praças Cristo Rei e desembargador Tomáz Salustino.



Natal

Natal tem como cartão-postal o Morro do Careca e reúne boas condições para que os turistas aproveitem o mar em um banho nas águas salgadas. Além dos tradicionais passeios feitos na cidade, Natal serve como ponto de partida para uma programação por todo o litoral potiguar.





Entre as principais atividades de lazer estão a caminhada pela orla de Ponta Negra, as trilhas no Parque das Dunas e a visita ao Forte dos Reis Magos e ao Cajueiro de Pirangi. Além disso, o passeio de van até Maracajú ou Perobas é um dos mais tradicionais, visto que em ambos os locais há a presença de piscinas naturais.





Um dos programas mais clássicos em Natal é o passeio de quadriciclo pelas lagoas de Alcaçuz, Amarela e Juventude. Atualmente, mesmo em meio à pandemia, as praias de Natal se encontram abertas.





