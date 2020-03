Espetáculo de fé no agreste

Ponto alto do espetáculo, a crucificação de Cristo leva o público às lágrimas (foto: João Tavares/Divulgação)



Uma das principais atrações turísticas durante a semana santa, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco, completa este ano 53 anos de história. Durante todos esses anos, mais de 4 milhões de pessoas do Brasil e do exterior já assistiram à encenação, que neste ano será realizada no período de 4 a 11 de abril.

A peça teatral, encenada na cidade-teatro localizada no município de Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco, a 180 quilômetros do Recife, conta com uma arrojada cenografia que reproduz templos, grandes pátios e jardins dos tempos de Cristo em nove palcos-plateia.

São cenários grandiosos construídos com pedras graníticas que reproduzem o Templo de Jerusalém, o Fórum romano, o palácio de Herodes, a via-sacra e o Monte Calvário, entre outros. Além disso, um rico figurino e efeitos especiais de última geração completam a grandiosidade do espetáculo.

Por tudo isso, o espetáculo é hoje uma atração cultural sem igual no Brasil e no mundo, que atrai jovens e adultos em busca de entretenimento, além de inspirar grupos ligados a igrejas cristãs que todos os anos vão a Nova Jerusalém celebrar a fé assistindo a uma das mais emocionantes versões da história de Jesus.

Peça teatral conta com cenários gigantescos, como o Palácio Romano (foto: João Tavares/Divulgação)

Outro ponto alto do espetáculo da Paixão de Cristo é o elenco, formado por renomados atores e atrizes que conferem à encenação uma carga dramática intensa por meio de interpretações magistrais que emocionam e dão força ao realismo das cenas.

Como acontece todo ano, em 2020, a encenação contará com a participação de artistas conhecidos da teledramaturgia nacional, como Caco Ciocler (Jesus), Edson Celulari (Herodes), Christine Fernandes (Maria), Juliana Knust (Madalena) e Sérgio Marone (Pilatos), além da destacada influenciadora digital Thaynara OG, que fará o papel de Herodíades.

Ao todo, 450 atores e figurantes atuam no espetáculo, sob a direção artística de Carlos Reis e Lúcio Lombardi. Além disso, a Paixão agrega cerca de 600 profissionais, incluindo técnicos, eletricistas, sonoplastas, contrarregras, maquiadores, cabeleireiros, e camareiras, entre outros.

O esforço e a seriedade empreendidos na montagem do espetáculo da Paixão de Cristo traduzem-se na satisfação revelada pelo público nas pesquisas de opinião. Todos os anos, cerca de 98% dos pesquisados consideram o espetáculo ótimo ou bom. Além disso, quase 50% do público retorna para assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém pelo menos mais uma vez.

As entradas para o espetáculo, que já estão à venda pelo site oficial. custam de R$ 100 a R$ 120, dependendo do dia, com meia-entrada (verificar a política de compra do ingresso meia-entrada disponível no site (www.novajerusalem.com.br).