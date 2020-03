Passeio pela história espacial

Durante o tour, o visitante terá um especialista a postos para explicar o desenvolvimento espacial norte-americano (foto: peter thomas/pixabay)



Que tal um passeio diferente pela história espacial? Próximo a Orlando, na Flórida, o complexo de visitantes da Nasa criou o tour Cape Canaveral’s Rise to Space, que levará os participantes às áreas restritas da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Durante o passeio, um especialista em espaço está a postos para guiar todos pelas plataformas de lançamento, pelo museu Sands Space History Center, ao farol Cape Canaveral Lighthouse, e ao Hangar C.

“Estamos animados em expandir nossas ofertas de atividades e aproximar ainda mais o público da história com o novo tour”, afirmou o diretor de operações do complexo,Therrin Protze. “Cape Canaveral’s Rise to Space é perfeito para os entusiastas que querem aprender ainda mais sobre o desenvolvimento espacial norte-americano. Entre as visitas está o Launch Pad 34, que mantém viva a história da tripulação da missão Apollo 1, o memorável Cape Canaveral Lighthouse e as informações sobre cada complexo de lançamento no museu Sands Space History Center. Além disso, pela primeira vez o Hangar C será aberto ao público apresentando artefatos históricos.”

Hangar C é a primeira e mais antiga estrutura em Cabo Canaveral construída para produção de mísseis. Lá é possível ver artefatos como o Atlas, o primeiro míssil balístico da América; o único míssil Firebird existente e artefatos das simulações para as missões Gemini e Apollo.

Para participar do tour Cape Canaveral’s Rise to Space é necessário investir US$ 75 mais taxas, ter a partir de 14 anos de idade e utilizar sapatos fechados durante o passeio. Esse valor não inclui o admission do Nasa Kennedy Space Center Visitor Complex. O tour está disponível todas as terças-feiras e os ingressos devem ser adquiridos com o mínimo de cinco dias de antecedência.